LATAM Pass lança promoção exclusiva para ingressos do The Town 2025 Promoção é válida de 22 a 31 de julho no Shopping LATAM Pass e enquanto durarem os estoques Luiz Fara Monteiro 22/07/2025 - 17h14 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h14 )

Milhas que viram música Vinicius Magalhães

O LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, inicia nesta terça-feira (22) uma promoção exclusiva do Shopping LATAM Pass para o resgate com milhas de ingressos Gramado e VIP para o The Town 2025. O evento, considerado o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, será realizado no Autódromo de Interlagos em 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.

O resgate de ingressos Gramado e VIP para o The Town 2025 será permitido mediante pagamento integral com Milhas LATAM Pass, conforme a quantidade informada no momento da transação, sendo limitado a 4 ingressos por dia e por sócio LATAM Pass. Após a confirmação do resgate, o cliente será comunicado por e-mail com todas as instruções necessárias para acessar o ingresso, que será enviado para o endereço eletrônico cadastrado no LATAM Pass.

“Buscamos facilitar a conexão dos nossos clientes a experiências inesquecíveis. Por isso, estamos felizes em ampliar a oportunidade de viver a experiência do The Town 2025 com o resgate de ingressos com milhas. Esse é mais um movimento que reforça o compromisso do LATAM Pass com a diversificação das possibilidades de uso do programa para além das passagens aéreas”, comenta Martin Holdschmidt, diretor geral do LATAM Pass Brasil.

Para mais informações, acesse o regulamento da campanha no link.

‌



PARCERIA RENOVADA

Presente desde a primeira edição do The Town, a LATAM recebeu em 2023 mais de 10 mil visitas em seu estande durante os cinco dias de evento e ficou no top 3 das marcas associadas ao festival, segundo a IPSOS - Especialista em Pesquisa de Mercado e Opinião Pública. Foram mais de 72 milhões de usuários alcançados em suas redes sociais por meio dos conteúdos gerados para o festival. Além disso, desde 2021 a LATAM é a Companhia Aérea Oficial do Rock in Rio.

‌



MILHAS QUE NÃO EXPIRAM

Com o objetivo de torná-lo mais amplo, simples, personalizado e oferecer mais opções de escolha aos clientes, desde janeiro de 2025, o LATAM Pass, programa de fidelidade com cadastro gratuito da LATAM Airlines, ampliou de 24 para 36 meses a validade de todas as milhas acumuladas. Após esse período, agora as milhas não expiram, desde que o sócio continue acumulando milhas voando com a LATAM, e clientes das categorias Elite tem milhas que não expiram, enquanto se mantém nessas categorias. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/regulamento-2025/beneficios.

‌



BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS NO APP LATAM PASS

O cadastro de sócios no app LATAM Pass, disponível na loja de aplicativos da Apple Store e no Google Play, oferece uma série de vantagens, como o recebimento instantâneo de promoções e ofertas exclusivas, o gerenciamento de Milhas LATAM Pass, além dos bônus LATAM Pass, que são benefícios adicionais aos das categorias elite e personalizáveis, exclusivos para resgate pelo app, conforme o acúmulo de pontos qualificáveis do cliente no programa. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/baixe-o-app

COMO ACUMULAR MILHAS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

O programa LATAM Pass tem adesão gratuita e oferece várias formas de acumular milhas. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em milhas todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com milhas.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, com a garantia de uma quantidade de milhas mensais a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em milhas as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em Milhas LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras. No mesmo mês, anunciou uma nova possibilidade, converter as compras realizadas no site da Amazon.com.br em Milhas LATAM Pass.

