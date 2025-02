LATAM revela as cargas aéreas domésticas e internacionais mais transportadas no Brasil em 2024 Cargas gerais, fármacos, eletrônicos e perecíveis foram os itens mais transportados no País, enquanto cargas gerais, fármacos, frutas, ovos e pescados lideraram embarques de cargas internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/02/2025 - 16h57 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LATAM Cargo: investimento Divulgação

A LATAM Cargo, afiliada de cargas do Grupo LATAM, acaba de revelar que cargas gerais, fármacos, eletrônicos e perecíveis foram os itens mais transportados pela aviação dentro do Brasil em 2024. Já em voos internacionais, cargas gerais, fármacos, frutas, ovos e pescados lideraram o ranking dos embarques e desembarques no País.

“Transportar cargas com segurança, agilidade e confiabilidade é um pilar fundamental do nosso compromisso com o Brasil e com nossos clientes. E esse levantamento apenas reforça que o trabalho realizado pela LATAM Cargo em nosso País assegura o abastecimento de toda a cadeia de suprimentos e consumo, tanto no âmbito nacional quanto internacional”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo no Brasil.

De acordo com os dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a LATAM Cargo transportou nos compartimentos de carga de aviões dos passageiros e em aeronaves cargueiras mais de 126 mil toneladas¹ domésticas para 46 destinos no Brasil entre janeiro e dezembro de 2024. Desse total, 59% dos transportes de cargas domésticas da LATAM em 2024 foram realizados em voos de/para os aeroportos de São Paulo/Guarulhos (32% de participação), Manaus (17% de participação) e Brasília (10% de participação).

No mercado internacional, a LATAM Cargo transportou de e para o Brasil mais de 207 mil toneladas² entre janeiro e dezembro de 2024 nos compartimentos de carga de aviões dos passageiros e de aeronaves cargueiras.

‌



Das 207 mil toneladas transportadas internacionalmente pela LATAM Cargo no Brasil, 41% corresponde à exportação em 2024. Nesta ocasião, 98% das cargas são provenientes de São Paulo/Guarulhos (76% de participação) e Campinas/Viracopos (22% de participação). Os principais destinos concentram 39% dessas cargas e são: Miami (19% de participação), Santiago (12% de participação) e Bogotá (8% de participação).

Cargas gerais, frutas, ovos e pescados são os itens mais transportados pela LATAM Cargo na frente de exportação.

‌



Do volume de cargas movimentadas entre o Brasil e o exterior, 59% correspondem à importação em 2024, sendo que 60% das cargas têm origem principalmente de Miami (33% de participação), Santiago (19% de participação) e Frankfurt (8% de participação). Os principais destinos nacionais que recebem 90% dessas cargas são São Paulo/Guarulhos (60% de participação), Campinas (24% de participação) e Manaus (6% de participação).

Das cargas de importação, cargas gerais, fármacos e frutas são os itens mais transportados.

‌



LATAM CARGO INVESTE NO BRASIL

Desde o fim de 2023, a LATAM Cargo inaugurou três novas rotas cargueiras internacionais: Miami-São José dos Campos (iniciou com 2 e agora conta com 3 voos semanais); Miami-Brasília (2 voos semanais) e Amsterdam-Curitiba (2 voos semanais), além de ampliar de 2 para 3 a quantidade de voos semanais na rota Miami-Florianópolis inaugurada em 2020. Já em abril de 2024, a companhia deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, que possui dois voos semanais e facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina.

A LATAM Cargo também vem investindo em seu mercado doméstico brasileiro. Em abril de 2024, inaugurou a nova rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus, que duplicou a sua capacidade na capital paraense. Já em maio, foi inaugurada a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril. Em julho, começou a transportar cargas no compartimento inferior das aeronaves que operam voos de passageiros de/para Vitória da Conquista, sendo o quarto aeroporto a contar com operações cargueiras da empresa na Bahia, depois de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.