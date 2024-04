LATAM revela os 10 destinos mais procurados para a Páscoa 2024 no Brasil Voos para Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre são os mais buscados por quem planejou viajar com a companhia de sexta a domingo neste feriado

LATAM: destinos mais procurados para a Páscoa (LATAM)

De acordo com um levantamento baseado na análise dos seus canais de vendas, os três destinos brasileiros da LATAM mais buscados pelos passageiros no feriado da Páscoa deste ano são Rio de Janeiro (aeroportos Santos Dumont e Galeão), Fortaleza e Porto Alegre. Neste fim de semana, a companhia vai embarcar mais de 25 mil pessoas atrás dos encantos do litoral e do interior do Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Completam o top 10 de destinos brasileiros mais buscados em voos na Páscoa as cidades de Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Florianópolis, Vitória e Goiânia. Ao todo, a LATAM Brasil programou para o feriado quase 4 mil voos para 52 aeroportos no País Brasil e 23 no exterior.

“Transportamos 2,6 milhões de passageiros no Brasil em fevereiro, um volume 8,3% acima do mesmo mês de 2023. Com os feriados prolongados deste ano, a expectativa para 2024 é de uma demanda cada vez maior. A onda de calor pelo Brasil todo também convida os brasileiros a visitarem nossos destinos com mais apelo turístico”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

AÉREA QUE MAIS CRESCE NO BRASIL

Mais eficiente e competitiva, a LATAM é a companhia aérea que mais cresce no Brasil desde 2021, liderando o setor aéreo nacional por três anos consecutivos, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Atualmente, opera a maior malha aérea da sua história no Brasil (mais de 50 destinos) e é a única a voar do País para 90 aeroportos no exterior. Somente em 2023, a LATAM recebeu no Brasil 15 novas aeronaves de fábrica que ajudaram a empresa a ampliar em 8% a sua operação doméstica no País e a transportar 33 milhões de passageiros. Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 7% a 9% na sua operação doméstica no País, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no Brasil mais de 3 milhões de assentos da companhia neste ano.

