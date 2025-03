LifeMiles altera programa para facilitar o acesso a benefícios para os sócios Os sócios agora estão mais perto do que nunca da sua próxima viagem, porque poderão acumular mais milha em todas as tarifas voando com a Avianca Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 18h52 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h52 ) twitter

Ser membro LifeMiles é gratuito e leva menos de 5 minutos Divulgação Avianca

Todas as pessoas têm a possibilidade de fazer parte do LifeMiles, o programa de fidelidade da Avianca, e se conectar rapidamente, gastando muito menos para chegar ao seu próximo destino dos sonhos. A experiência de unir e resgatar milhas agora é mais fácil do que nunca, já que os viajantes poderão acumulá-las em qualquer tarifa Avianca, incluindo a tarifa mais baixa – a basic-light, com a qual viajam com uma bagagem. Além disso, o programa oferece múltiplas maneiras de acumular milhas por meio de cartões de crédito de marcas compartilhadas, hotéis e lojas parceiras, conversão de pontos em milhas e assinatura de milhas mensais, entre outros.

“Agora todos os nossos clientes poderão acumular milhas para voar rumo a seus próximos destinos. E, de fato, a cada cinco minutos, pelo menos dez pessoas embarcam em um novo voo fazendo uso de seus LifeMiles”, afirmou Valeria Yglesias, vice-presidente sênior de fidelidade da Avianca e diretora administrativa do LifeMiles.

Caso se qualifiquem para um status elite em 2025, os sócios devem cumprir os seguintes requisitos durante o ano. Inicialmente, precisam atingir uma meta de milhas qualificáveis para cada nível e verificar se um valor mínimo dessas milhas foi acumulado em voos ou serviços adicionais da Avianca. O progresso da elite pode ser verificado em lifemiles.com, na seção do seu perfil, guia “Status Elite”.

‌



As milhas qualificadas para o status elite podem ser obtidas voando com a Avianca, GOL ou companhias aéreas da Star Alliance, usando cartões de crédito Avianca LifeMiles, acessando os produtos de lojas parceiras, hotéis e aluguel de carros, comprando milhas, convertendo pontos em milhas ou transferindo-as.

Além disso, por cada dólar gasto em serviços adicionais com a Avianca, os sócios receberão cinco milhas. Essa alternativa inclui a seleção de assentos, acesso às salas vip da Avianca, upgrade para classe executiva, uso de assento vazio e embarque prioritário.

‌



“O LifeMiles está melhor do que nunca em 2025. Melhoramos nosso programa para oferecer benefícios mais personalizados aos nossos viajantes. Agora, resgatar passagens para viajar com a Avianca é mais fácil”, destacou Valeria Yglesias.

O programa de fidelidade também introduziu melhorias ao Club Concierge, um reconhecimento exclusivo para sócios diamante que acumularam 110 mil milhas qualificadas com bilhetes e serviços complementares da Avianca nos últimos 12 meses.

‌



Entre outros benefícios exclusivos, os membros Concierge contarão com assistência personalizada via WhatsApp, disponível 24 horas, acesso ilimitado às salas vip da Avianca para o sócio e até quatro acompanhantes, melhorias em upgrade para classe executiva, onde será possível desfrutar de seis assentos premium adicionais como cortesia e de um bônus de milhas elite de 100%, no caso das milhas acumuladas em voos da Avianca.

“Projetamos um programa flexível que oferece acesso a opções de viagem muito mais acessíveis para aqueles que optam pelas vantagens de resgatar passagens com a Avianca e a Star Alliance. Com o LifeMiles, nossos clientes poderão voar mais e melhor durante 2025.”, pontuou Yglesias

