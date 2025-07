Maceió recebe nota máxima em avaliação da Anac sobre segurança no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares Auditoria que avaliou o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional registrou desempenho final de 100% para o aeródromo alagoano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 12h44 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O índice é resultado da correta aplicação de uma série de medidas para reduzir o risco de acidentes e garantir a eficiência das operações Divulgação Aena Brasil

O Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares - Maceió recebeu nota máxima da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em auditoria sobre segurança operacional. A avaliação constatou que o aeródromo alcançou 100% dos níveis de implantação e de efetividade do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO). O índice é resultado da correta aplicação de uma série de medidas para reduzir o risco de acidentes na aviação e garantir a eficiência das operações aeroportuárias.

O objetivo da inspeção é verificar se o sistema foi corretamente implementado e se está operando de forma eficaz, garantindo que as práticas de segurança sejam empregadas de maneira funcional e apropriada no dia a dia. O aeródromo alagoano foi o segundo do país a atingir o desempenho final de 100%. O primeiro foi o Aeroporto Internacional do Recife também, em avaliação realizada no ano passado. Ambos são administrados pela Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo.

Para Adilson Pereira, diretor do Aeroporto de Maceió, o resultado consolida o aeródromo como uma referência nacional em segurança operacional. “A auditoria da Anac promove a melhoria constante das operações aeroportuárias, identificando áreas de melhoria e implementando ações corretivas. Receber a nota máxima nos incentiva a continuar promovendo uma aviação segura, moderna e alinhada às melhores práticas internacionais”, destacou. O Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) garante que o aeroporto esteja em conformidade com as regulamentações e padrões estabelecidos pelas autoridades aeronáuticas.

Foram avaliados aspectos que vão desde o momento do pouso da aeronave até o seu estacionamento, como também da sua saída até o início da decolagem. Isso inclui infraestrutura de pistas, pátio, identificação de perigos e gerenciamento dos riscos, como o de fauna, monitoramento e medição do desempenho da segurança e treinamento e qualificação do pessoal envolvido com atividades relacionadas à segurança operacional. “Alcançar essa marca histórica de 100% de efetividade na segurança operacional é reflexo de um esforço coletivo, do qual fazem parte não só a Aena, mas outras empresas que atuam com a gente. São muitos colaboradores envolvidos e empenhados em entregar um trabalho técnico, comprometido e atento aos mínimos detalhes do dia a dia operacional. Agora, o desafio é manter a excelência e seguirmos elevando os padrões de segurança a voos mais altos”, afirmou Charles Pessoa, encarregado de Safety do Aeroporto de Maceió.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.