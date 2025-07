Maior feira de aviação de negócios da América Latina, LABACE chega a sua 20ª edição com estreia no Campo de Marte Evento com principais players do setor acontece de 5 a 7 de agosto e espera movimentar centenas de milhões de dólares em produtos, serviços Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 18h15 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h15 ) twitter

LABACE: feira de aviação chega ao Campo de Marte (SP) Divulgação

A 20ª edição da LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition), maior e principal feira de aviação de negócios da América Latina, estreia no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, marcando o início de uma nova fase para o setor no Brasil. A mudança de local representa mais do que uma adequação logística: inaugura uma era de expansão, inovação e fortalecimento institucional da aviação de negócios. O evento acontecerá de 5 a 7 de agosto.

A nova área disponível passará de 38.400 m² para mais de 110.000 m² considerando todo o potencial de crescimento que a nova localidade pode oferecer, um aumento de quase 3 vezes na estrutura do evento. O acréscimo expressivo de espaço amplia as possibilidades de exposição de aeronaves, circulação de público, montagem de estandes e realização de ativações especiais ao longo dos três dias de feira. O Campo de Marte, que fica na Zona Norte da cidade, oferece acesso facilitado, ampla visibilidade e mais possibilidades de operação e exposição de aeronaves, e até demonstrações reforçando a importância estratégica da aviação geral no Brasil.

“Com a mudança para o Campo de Marte, ganhamos espaço para demonstrações de voo, integração com o futuro Museu Aeroespacial Paulista (MAPA) e a possibilidade de receber voos de visitantes com suas próprias aeronaves, o que era impraticável em Aeroporto de Congonhas, antiga moradia do show. Esse novo formato nos permite mostrar ao mundo a maturidade da aviação de negócios brasileira”, afirma Flavio Pires, CEO da ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), organizadora da feira.

A LABACE é reconhecida como o principal ponto de encontro anual da aviação de negócios na América Latina e possui papel fundamental no fortalecimento do setor aéreo brasileiro. Na última edição, o evento reuniu cerca de 18 mil visitantes exclusivamente ligados ao setor, atraiu mais de 144 expositores nacionais e internacionais, e movimentou aproximadamente US$ 300 milhões em negócios durante os três dias de feira.

“Além de apresentar as principais inovações em aeronaves e serviços, a LABACE promove debates técnicos, discute políticas públicas para o setor e oferece oportunidades de networking entre proprietários de aeronaves, empresários do setor, operadores, fabricantes, autoridades e investidores. Sua relevância vai além da exposição: é um catalisador de negócios e um motor para o crescimento sustentável da aviação civil no país”, ressalta Pires.

A edição de 2025 traz ainda uma série de novidades e diferenciais que reforçam seu protagonismo. Entre os destaques estão:

Receptivo VIP no terminal de passageiros para quem chega em aeronaves;

Shuttle interno com acesso direto à feira dentro do aeroporto;

Novo espaço de tecnologia e inovação, reunindo empresas do setor;

Ações de sustentabilidade, com inventário de emissões e iniciativas ESG;

Parcerias culturais com o Museu Aeroespacial Paulista, que levará aeronaves históricas de relevo mundial à exposição;

Serviços de concierge com sugestões turísticas e gastronômicas para visitantes, principalmente ao público estrangeiro.

Outro diferencial é que a edição deste ano acontece em um momento de forte crescimento da aviação de negócios no Brasil. Segundo dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o país ultrapassou recentemente a marca de 1.000 jatos executivos, com um aumento de cerca de 17% na frota apenas nos últimos 12 meses. Com isso, o Brasil se mantém como o segundo maior mercado de jatos executivos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. “Acho que vamos nos distanciar nessa posição. Temos um mercado profissionalizado, com formação e capacitação de pessoal, estrutura empresarial e expertise para seguir crescendo, além de um país continental muito dependente de transporte eficiente e seguro”, completa o CEO da ABAG.

“Nosso objetivo é continuar dando protagonismo à indústria e ao ecossistema que movimenta a aviação de negócios: operadores, oficina de manutenção, fornecedores de tecnologia, revendedores de equipamentos e peças, escolas de formação, serviços de FBO, etc”, complementa o CEO.

Serviço

LABACE - Latin American Business Aviation Conference & Exhibition: 5 A 7 de agosto de 2025

Onde: aeroporto Campo de Marte | Av. Santos Dumont, 1979 - Santana, São Paulo/SP

Credenciamento de imprensa: daya.lima@egom.com.br

Para mais informações acesse o site oficial da LABACE: https://labace.com.br/.

Sobre a LABACE

A LABACE - Latin American Business Aviation Conference & Exhibition - é o maior e principal evento de aviação de negócios da América Latina, reunindo fabricantes, operadores, fornecedores e profissionais do setor. Agora no Campo de Marte, a feira reafirma seu compromisso com a inovação, a integração e o desenvolvimento da aviação de negócios no Brasil.

