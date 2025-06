Militares da FAB participam de quebra de recorde sul-americano em paraquedismo O evento teve a participação de civis e militares, contando com representantes das três Forças Armadas Brasileiras Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/06/2025 - 17h51 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h51 ) twitter

FAB: feito histórico no paraquedismo CDA

Entre os dias 14 e 21 de junho de 2025, a cidade de Raeford, no estado da Carolina do Norte (EUA), foi palco de um feito histórico no paraquedismo: a quebra do recorde latino-americano de maior formação em queda livre, com a criação de uma figura no ar durante o salto.

A proposta era superar a marca anterior, estabelecida em 2013. Em uma operação marcada por técnica, persistência e espírito de equipe, 104 atletas de seis países sul-americanos - Brasil, Argentina, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai - conseguiram, por volta das 15h do dia 20 de junho, alcançar o objetivo e romper o recorde anterior, consagrando-se os novos recordistas da América do Sul.

O evento teve a participação de paraquedistas civis e militares, contando com representantes das três Forças Armadas Brasileiras. A Força Aérea Brasileira foi representada pelo Tenente-Coronel Michel Marconi Hakime de Andrade Ramos, pelo Capitão Rodrigo Gonçalves e pela Primeiro-Sargento Cássia Cássia Bahense Neves.

O Tenente-Coronel Marconi destacou a dificuldade e a emoção do feito. “Foi uma semana bastante desafiadora para todos nós. A cada dia que passava, diminuíam as chances de quebra do recorde, mas a perseverança e a destreza dos paraquedistas culminaram em um trabalho de excelência realizado a 18 mil pés de altitude, com auxílio de oxigênio, resultando na tão esperada conquista”, destacou.

O evento entra para a história do paraquedismo sul-americano como um símbolo de união, superação, disciplina e foco.

Além da quebra do recorde, foi também uma celebração da integração entre nações, culturas e profissionais comprometidos com o alto desempenho e o esporte.

Equipe Falcões

A equipe de Paraquedismo da FAB surgiu no ano de 1969 na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), situada em Guaratinguetá (SP), e levava o nome de “Boinas Azuis”. O Primeiro Campeonato das Forças Armadas foi no ano de 1977, na cidade de Casa Branca (SP). Em 1981, militares da FAB participaram pela primeira vez de uma competição do Conselho Internacional de Desporto Militar na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. A equipe passou a ser chamada de Falcões a partir de 2007 e sua sede foi transferida para a Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro (RJ).

