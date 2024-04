Modern Logistics começa a operar a nova aeronave 737-800 NG

Alto contraste

O primeiro Boeing Converted Freighter (BCF) 737-800 NG (New Generation), adquirido no ano passado pela Modern Logistics, uma das principais empresas de logística integrada do Brasil, acaba de receber a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para iniciar operação no espaço aéreo nacional. Este é primeiro de dois Boeings 737-800 NG adquiridos recentemente pela empresa. A aeronave certificada já começou a operar, e a previsão é que o segundo NG seja entregue ainda neste primeiro semestre.

“Estamos muito entusiasmados com a liberação do nosso primeiro 737-800 NG. A capacidade, eficiência operacional da nova aeronave impulsionarão o sucesso futuro da empresa, e responderão melhor às necessidades e exigências dos nossos clientes, além de estar em linha com as nossas metas de sustentabilidade”, destaca Cristiano Koga, CEO da Modern Logistics.

O processo de certificação do primeiro Boeing da Modern Logistics envolveu todas as áreas da empresa nas diversas etapas, desde o estudo de viabilidade econômica e escolha do modelo de aeronave, passando pela revisão de manuais e procedimentos internos, treinamento de pilotos, mecânicos e engenheiros, até os voos de avaliação operacional realizados com o acompanhamento e supervisão do órgão regulador ANAC. Estes voos permitiram validar os processos internos da Modern Logistics em uma operação real.

“Além da dedicação de toda a equipe da Modern Logistics envolvida no projeto, o comprometimento e colaboração da ANAC foi fundamental para a conclusão bem-sucedida deste projeto, permitindo à Modern operar dentro todos os padrões de segurança e qualidade”, conta Mario da Costa, CFO da Modern Logistics.

No mesmo processo de certificação da aeronave, a Modern obteve aprovação para realizar operações na América Central com seus novos dois Boeings 737-800 NG.

“Estas três autorizações estão alinhadas à nossa estratégia de expansão no mercado internacional e de otimização da estrutura de custos por meio da melhoria de processos e do uso de tecnologia”, destaca o CEO da Modern Logistics.

Novos Boeings: mais carga e economia

Os dois Boeing 737-800 NG marcam uma atualização significativa na frota de aeronaves de carga aérea da Modern Logistics. As duas aeronaves de “próxima geração” (NG) são um marco importante para a Modern, que se torna o primeiro operador de logística integrada no País e na América do Sul a contar com os 737-800 NG convertidos para cargueiros. Desta forma, a companha elevará significativamente as suas capacidades de carga e o alcance de voo. Ambas as aeronaves são arrendadas através da Babcock & Brown Aircraft Management (BBAM).

A Nova Geração de 737 é mais econômica em termos de toneladas-quilômetros transportadas e tem uma capacidade de carga aproximadamente 10% maior do que a geração anterior de 737. A primeira aeronave foi certificada pela PCA Airworthiness, além da aprovação final da ANAC.

A introdução dos novos 737-800 NG faz parte de uma renovação da frota para aumentar a eficiência operacional e colaborar para a empresa atingir seus objetivos ESG

Sobre a Modern Logistics

Fundada em 2012, a Modern Logistics é uma das maiores companhias de logística integrada do mercado brasileiro, oferecendo soluções customizadas, com integração de dados junto aos clientes, rastreabilidade e monitoramento; gestão da qualidade, das informações e de riscos para cargas industriais. Sua operação inclui serviços de fretamento aéreo e mais de 6.000 mil veículos de parceiros homologados para operações terrestres em todo o território nacional. Por meio de 7 centros de distribuição e terminais de carga, as mercadorias são direcionadas de forma eficiente aos clientes por meio da malha aérea e rodoviária da empresa, a partir de sua base de operações em Viracopos, em Campinas (SP), que conta com 32 mil m². As instalações estão equipadas para atender aos requisitos de gerenciamento de risco para o transporte de cargas de alto valor em diversos segmentos, como industrial, automotivo, tecnologia, vestuário, eletrônicos e farmacêutico.