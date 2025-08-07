Morango do amor: Azul Cargo registra crescimento de mais de 9 vezes no transporte da fruta no primeiro trimestre Já foram transportadas cerca de 86 toneladas de morango, de janeiro a junho deste ano, por meio do transporte aéreo de cargas em todo país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2025 - 06h52 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h52 ) twitter

Foram transportadas 86 toneladas de morango, de janeiro a junho deste ano Guilherme Ramos via Azul Cargo Express

Em meio ao sucesso do ‘Morango do amor’, doce que virou febre no Brasil recentemente, a Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, constatou um crescimento de mais de 826% no transporte da fruta em todo o país no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. No período, mais de 41 toneladas da fruta foram distribuídas em várias regiões por meio do transporte aéreo de cargas da Companhia. Já no primeiro trimestre de 2024, foram transportadas apenas 4,5 toneladas de morangos nacionalmente.

No acumulado do primeiro semestre de 2025, 86 toneladas da fruta foram distribuídas em todo o país. Desse total, os três principais aeroportos de destino das cargas de morangos foram Manaus (AM), que recebeu 68,6 toneladas da fruta; seguido por Campinas (SP), com 9 toneladas; e Fernando de Noronha (PE), com 2,2 toneladas.

Já em relação à origem da fruta, o estado de São Paulo liderou como principal local de embarque das cargas de morango no semestre, com um total de 70,7 toneladas despachadas dos três principais aeroportos da região: Congonhas, Guarulhos e Viracopos.

“O transporte aéreo de cargas perecíveis, como é o caso do morango, exige cuidados para garantir a integridade e a qualidade das frutas frescas, além de precisão e rapidez para que possam chegar a seus destinos em plenas condições de entrega da carga e futura comercialização. Nossas equipes são treinadas e capacitadas para que possamos trabalhar diariamente com excelência para conectar produtores a diversos mercados no país”, disse Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

