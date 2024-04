Muitas horas no avião? Veja os cuidados para quem sofre com condições vasculares Carol Mardegan, cirurgiã vascular e membro da SBACV, destaca dicas de como evitar a grande complicação da trombose, a embolia

Uma viagem longa de avião pode exigir cuidados com saúde para certas pessoas. Mais de quatro horas de viagens, até mesmo em um carro ou ônibus, pode ser fatal para quem sofre de trombose. A condição pode se agravar durante a viagem e acabar evoluindo para a embolia pulmonar.

O longo trajeto merece atenção, principalmente para quem tem doenças vasculares. A preocupação com a trombose, por exemplo, uma doença vascular potencialmente grave, tem crescido. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a trombose afete cerca de 1 em cada 1.000 pessoas em todo o mundo.

Para entender como o longo período sentado durante essas viagens pode agravar os sintomas da trombose, a especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), Carol Mardegan, ressalta a importância da prevenção.

“Buscar por acompanhamento médico é essencial, e depois do diagnóstico, é muito importante que o paciente continue o tratamento. A prevenção também é igualmente necessária, evitar o sobrepeso, consumo alto de álcool, tabagismo, e colesterol alto são formas de se prevenir”, destaca.

A especialista ainda explica que a trombose é caracterizada pela formação de coágulos sanguíneos nas veias, frequentemente identificada na região das pernas. “ O longo período sentado em viagens faz com que a circulação sanguínea fique mais lenta, aumentando o risco de formação desses coágulos. Os principais sintomas da trombose são dor e inchaço nas pernas, que podem evoluir para complicações mais graves, como a embolia pulmonar”, pontua.

Em viagens de carro: como reduzir a incidência dos sintomas?

Para reduzir a incidência dos sintomas da trombose durante viagens de carro, a médica recomenda algumas medidas simples. "Faça paradas a cada duas horas para esticar as pernas e caminhar por alguns minutos. Movimente os pés e as pernas durante o trajeto e evite apertar as pernas ou cruzá-las durante muito tempo", indica Mardegan.

Em viagens aéreas: como sentir menos dores?

Já em viagens aéreas, onde o tempo prolongado sentado é ainda maior, a especialista sugere algumas estratégias adicionais para aliviar os sintomas. "Além de movimentar as pernas regularmente durante o voo, é importante usar meias de compressão elástica, que ajudam a estimular o fluxo sanguíneo. Também é recomendado evitar o consumo excessivo de álcool e se manter hidratado", orienta a especialista.

A prevenção é fundamental para evitar complicações relacionadas à trombose. Portanto, se você está planejando uma viagem longa, seja de carro ou avião e sofre com a trombose, tente ao máximo manter o acompanhamento médico antes das viagens. Cuide da sua saúde e desfrute de uma viagem segura e confortável.

Saiba mais sobre Carol Mardegan: Graduada em medicina pela Universidade de Taubaté, com residência médica em Cirurgia Vascular pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), especialização Fellowship em Cirurgia Endovascular. Carol Mardegan é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) e tem como foco a Cirurgia Endovascular buscando sempre os melhores resultados através das modernas técnicas minimamente invasivas.