Mulher é picada por escorpião ao retirar bagagem no Aeroporto de Boston Passageira de 40 anos foi levada para um hospital, informou a polícia estadual Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 02h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h05 )

Terminal E do Aeroporto Logan, em Boston (EUA) LUIS VIDAL + ARCHITECTS/HANDOUT

Uma passageira que desembarcou em Boston de um voo procedente do México foi picada por um escorpião enquanto retirava sua bagagem no Aeroporto Boston Logan na noite de domingo (2). O incidente ocorreu no Terminal E, quando a vítima foi picada no dedo, informou a Polícia Estadual de Massachusetts, nos Estados Unidos.

A passageira, de 40 anos, não teve o nome divulgado e foi levada para um hospital próximo para tratamento imediato. As autoridades também não relataram o estado de saúde dela após o atendimento hospitalar. Não ficou claro como o escorpião foi parar em sua bagagem.

Colocação de telas, vedação de frestas e limpeza de pátios são medidas para evitar presença do aracnídeo Divulgação Secretaria de Saúde RS

De acordo com a mídia local, não há registro da presença desse tipo de aracnídeo no terminal. As autoridades sanitárias não identificaram o tipo de escorpião.

‌



“Embora a maioria das picadas de escorpião não sejam sérias, pode ser necessária atenção médica para controle da dor e tratamento de feridas, incluindo vacina preventiva contra tétano”, de acordo com os Centros de Prevenção e Controle de Doenças. “Crianças pequenas podem ter mais probabilidade de desenvolver sintomas neurológicos e precisar de tratamento urgente.”

Escorpiões não são normalmente encontrados na área de Boston.

‌



“Escorpiões podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, mas são mais comumente vistos em áreas subtropicais e tropicais do mundo”, diz o CDC. Picadas de escorpião geralmente causam dor intensa e vermelhidão, mas o veneno de algumas espécies pode causar doenças graves, afetando o coração, o sistema nervoso e outros órgãos. As manifestações incluem agitação, arritmias, sangramento e outros distúrbios de coagulação, pancreatite, espasmos musculares incontroláveis, choque e até mesmo a morte, complementaram representantes do órgão.

