Namíbia, São Tomé e Príncipe e Maputo: três destinos africanos pouco conhecidos que surpreendem viajantes Vários países africanos oferecem experiências autênticas, paisagens inesquecíveis e uma imersão profunda na cultura local Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2025 - 02h05 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Namíbia, conhecida por suas paisagens grandiosas, é ideal para amantes da natureza e da fotografia.

São Tomé e Príncipe oferece praias intocadas e uma rica herança cultural, sendo perfeito para quem busca tranquilidade.

Maputo, a capital de Moçambique, combina charme urbano e cultura vibrante, com acesso a safáris no Parque Nacional de Maputo.

Brasileiros podem visitar esses destinos sem visto, facilitando a exploração de experiências autênticas na África. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Namíbia: cenários grandiosos e inóspitos

O continente africano vem ganhando cada vez mais destaque como destino turístico em ascensão. Embora muitos viajantes ainda se concentrem em rotas mais tradicionais, diversos países africanos oferecem experiências autênticas, paisagens inesquecíveis e uma imersão profunda na cultura local.

É o caso da Namíbia, de São Tomé e Príncipe e de Maputo, capital de Moçambique: três destinos que vêm conquistando atenção entre aqueles que buscam sair do óbvio.

A Namíbia, localizada no sudoeste africano, impressiona por seus cenários grandiosos e inóspitos. O país abriga o deserto do Namibe, um dos mais antigos do mundo, com dunas laranjas que se estendem até o oceano, além de parques como o Etosha, onde é possível observar animais selvagens em seu habitat natural.

Brasileiros não precisam de visto para estadas de até 90 dias, o que facilita o planejamento da viagem para quem busca explorar suas belezas.

‌



Com uma infraestrutura turística em desenvolvimento e um dos melhores índices de segurança do continente, a Namíbia tem se consolidado como destino para amantes da natureza, da fotografia e da aventura.

São Tomé e Príncipe: praias praticamente intocadas Divulgação TAAG

Já São Tomé e Príncipe, um pequeno arquipélago situado no Golfo da Guiné, encanta pela beleza de suas praias praticamente intocadas, pela biodiversidade e pelo ritmo tranquilo de vida.

‌



A língua oficial do país é o português, reflexo da forte herança lusitana presente na arquitetura colonial e na culinária, que combina influências africanas e europeias com muito sabor.

Ainda fora das grandes rotas turísticas, o país se apresenta como uma opção ideal para quem busca um refúgio de paz, natureza preservada e autenticidade.

‌



Brasileiros podem viajar para São Tomé e Príncipe sem visto para estadas de até 15 dias. A isenção vale para o turismo e é referente a um acordo entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Para quem pretende ficar mais de 15 dias ou tem outro motivo para a viagem, é necessário solicitar visto previamente, que pode ser obtido na Embaixada ou Consulado de São Tomé e Príncipe, ou pelo sistema eletrônico no site oficial do Serviço de Migração e Fronteiras.

Maputo - Moçambique: cultura viva e vibrante Divulgação TAAG

Por fim, Maputo, capital de Moçambique, reúne o charme urbano à beira-mar com uma cultura viva e vibrante. Com influência portuguesa visível na arquitetura e na língua que é a oficial, a cidade oferece uma gastronomia rica em frutos-do-mar, mercados tradicionais e galerias de arte.

Além disso, está a poucas horas do Parque Nacional de Maputo, onde é possível vivenciar safáris e avistar animais selvagens.

Quem pretende viajar a Moçambique deve ficar atento às exigências de entrada no país. É necessário solicitar o visto pelo sistema eletrônico E-Visa. O prazo de emissão é de cinco dias úteis e, após a aprovação, a confirmação é enviada por e-mail. O valor do visto para estadas de até 30 dias é, em média, 50 dólares (cerca de R$ 275).

Uma das formas de conhecer os países e o continente partindo do Brasil é via TAAG Linhas Aéreas de Angola. Atualmente, os voos da companhia partem quatro vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Luanda, em Angola, às segundas, quartas, sextas e domingos.

De Luanda, os passageiros podem seguir viagem para outros países do continente, com voos para Maputo (MPM), às terças, quartas, quintas, sextas e domingos; para São Tomé (SDD), às segundas, quartas e sextas; e para Windhoek, na Namíbia, às terças, sextas e domingos.

Os passageiros também têm a opção de conhecer Angola com um stopover de até cinco dias, facilitado pela isenção de visto para cidadãos brasileiros, que podem permanecer no país por até 90 dias.

Os bilhetes da companhia podem ser adquiridos nos canais de vendas habituais: lojas, call center, website e agências de viagens parceiras da TAAG. Além disso, a companhia oferece a opção de parcelamento em até 4x sem juros em todos os voos com origem no Brasil. Essa opção está disponível exclusivamente para compras realizadas em agências de viagens.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 13 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.