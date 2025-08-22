Neoenergia inaugura usinas solares na FAB e entrega pacote de eficiência energética em Brasília Investimento de R$ 3,7 milhões moderniza infraestrutura militar e gera economia de R$ 1,17 milhão por ano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/08/2025 - 15h12 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h13 ) twitter

Cerimônia da entrega das ações de eficiência energética na Força Aérea Brasileira, em Brasília Divulgação Neoenergia Brasília

A Neoenergia Brasília entregou nesta semana um pacote de ações de eficiência energética na Força Aérea Brasileira (FAB), com destaque para a inauguração de duas usinas solares, instalação de luminárias LED nas vias internas e substituição de mais de 13 mil lâmpadas convencionais por modelos de alta eficiência.

Com investimento total de R$ 3,7 milhões, as ações devem gerar economia anual de R$ 1,17 milhão aos cofres públicos. As usinas entregues somam 1,7 GWh/ano em geração de energia, suficiente para abastecer mais de 1.200 residências, e representam economia de R$ 680 mil ao ano. Também foram instaladas 580 luminárias LED em vias internas das instalações da FAB, com economia estimada de R$ 270 mil/ano, e substituídas 13.089 lâmpadas internas, o que deve reduzir os custos em mais R$ 220 mil/ano. A Neoenergia Brasília distribui energia elétrica a cerca de 1,1 milhão de clientes no Distrito Federal.

A cerimônia de entrega contou com a presença de Solange Ribeiro, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Neoenergia; Frederico Candian, diretor-presidente da Neoenergia Brasília; João Paulo, diretor de Relações Institucionais da Neoenergia; Pedro Luís Farcic, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica; Frederico de Araújo Teles, diretor do Departamento de Políticas Setoriais do Ministério de Minas e Energia; e Paulo Luciano Carvalho, secretário de Inovação e Transição Energética da Aneel.

“Este projeto simboliza o impacto positivo que parcerias público-privadas podem gerar quando combinamos tecnologia, compromisso com a sustentabilidade e foco na eficiência”, destacou Solange Ribeiro, Vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Neoenergia. “A Neoenergia tem orgulho de contribuir com soluções que reduzem custos públicos e fortalecem a infraestrutura energética do país”, finalizou a executiva.

‌



Evidenciando a importância desse projeto para a execução das atividades-fim da FAB, o Tenente-Brigadeiro Farcic destacou que a inauguração dessas usinas representa mais do que a simples instalação de uma fonte de energia limpa.

“A parceria com o Grupo Neoenergia, que já ultrapassa uma década, tem gerado resultados expressivos. Destaco também o papel essencial da Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja atuação tem garantido que investimentos oriundos de programas de eficiência energética sejam bem direcionados, resultando em benefícios concretos para a sociedade. Essa cooperação tem possibilitado a redução de custos operacionais e a aplicação dos recursos economizados diretamente na atividade-fim da Força Aérea. Projetos como este simbolizam nosso compromisso com a inovação, a boa gestão dos recursos públicos e a construção de um futuro mais sustentável para o Brasil”, finalizou Solange Ribeiro.

‌



Parceria estratégica - A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia, regulado pela Aneel, e soma-se a outras ações realizadas com as Forças Armadas. Desde o início da parceria, já foram atendidas 77 unidades militares em todo o país, com a instalação de 16 usinas solares, substituição de 87,8 mil lâmpadas LED, mais de R$ 22 milhões investidos e economia anual superior a R$ 5,1 milhões.

Além disso, novos projetos estão em andamento: três unidades da Aeronáutica receberão usinas com 1,1 MWp e outras duas do Exército também serão contempladas, totalizando R$ 3,6 milhões em investimentos futuros.

‌



