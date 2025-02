Nome de rede Wi-Fi de passageiro atrasa voo em 5 horas Polícia desembarcou malas e passageiros para uma nova inspeção de segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 09h37 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h16 ) twitter

Ponto de verificação TSA do aeroporto de Austin Reprodução View from the Wing

Um voo da American Airlines programado para a última sexta-feira (8) sofreu um atraso de quase cinco horas no Aeroporto de Austin, no Texas, por causa do nome dado à rede Wi-Fi por um passageiro. O ponto de acesso “Tenho uma bomba” chamou a atenção de policiais, que embarcaram no avião e pediram que o responsável se identificasse. Sem sucesso na solicitação, os agentes ordenaram que todos desembarcassem do Boeing 737-800 para uma revista de segurança.

“Ouvi muitos expressando decepção depois que o idiota se recusou a se apresentar, disse um passageiro, informou o Daily Mail.

Todos os passageiros foram mantidos no portão até que passassem por uma nova verificação. As bagagens foram retiradas do avião e também foram inspecionados mais uma vez.

Um passageiro do voo estima que havia pelo menos três cães policiais farejadores no portão, bem como alguns especialistas em dispositivos explosivos. Havia também no mínimo oito policiais, bem como cerca de 20 agentes da TSA, a Administração de Segurança em Transporte dos Estados Unidos, rondando o portão, disse um passageiro ao View from the Wing, publicação especializada em viagem.

“Finalmente conseguimos embarcar novamente e decolar, mas a coisa toda foi muito irritante porque, depois de tudo isso, acho que eles nem conseguiram determinar quem diabos fez essa m***”, afirmou um passageiro.

A aeronave foi finalmente liberada após ser revistada em busca de explosivos e finalmente decolou às 18h15, em vez do horário original - 13h42 - de acordo com autoridades do aeroporto.

