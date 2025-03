Nuvei firma parceria com a Plus Ultra para implementar sua plataforma de pagamentos na Europa e na América Latina A nova plataforma permitirá que a companhia aérea espanhola processe pagamentos locais em mais de 150 moedas e 720 métodos de pagamento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 15h56 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h56 ) twitter

Plus Ultra e Nuvei: pagamentos de última geração mais seguros e flexíveis serão implementados Pedro Aragão / Wikimedia Commons

A Nuvei Corporation, fintech canadense, anuncia uma parceria estratégica com a companhia aérea espanhola Plus Ultra, tornando-se seu provedor de pagamentos para canais de vendas diretos e indiretos (BSP/ARC) na Europa e na América Latina.

Com ampla experiência no setor aéreo, a Nuvei permitirá que a Plus Ultra Líneas Aéreas processe pagamentos de forma local em mais de 150 moedas e 720 métodos de pagamento alternativos. Isso otimiza a eficiência dos processos internos relacionados à venda de passagens e produtos adicionais, como seleção de assentos, bagagem extra, upgrades de classe, entre outros.

Graças a essa parceria, os passageiros da Plus Ultra Líneas Aéreas terão acesso a uma plataforma integrada com as opções de pagamento mais modernas, flexíveis e seguras, ampliando as alternativas disponíveis, o que contribui para o aumento das conversões de vendas e melhora a experiência do cliente.

Juan Jorge Soto, Gerente Geral da Nuvei para a América Latina, comentou sobre a parceria: “Estamos muito felizes em anunciar nossa parceria com a Plus Ultra como um aliado estratégico em sua expansão e fortalecimento na América Latina. Nosso compromisso é disponibilizar toda a nossa expertise, cobertura e tecnologia de processamento de pagamentos específicas para o setor de viagens, além de nosso conhecimento da região, para apoiar a companhia na gestão interna da compra de passagens.”

‌



Raquel Sánchez, Diretora Financeira da Plus Ultra Líneas Aéreas, destacou: “Ter como parceiro estratégico um dos maiores provedores globais de processamento de pagamentos fortalece nossa estratégia e apoia o crescimento da companhia.”

O acordo entre as empresas acontece em um momento de crescimento contínuo do tráfego aéreo na região. De acordo com o último relatório da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), o setor registrou um aumento anual de 4,6%, com 38,7 milhões de passageiros transportados na América Latina e no Caribe.

‌



Sobre a Plus Ultra

A Plus Ultra é uma companhia aérea espanhola fundada em 2015, que iniciou operações de voos regulares de longa distância entre a Espanha e diversas cidades da América Latina em 2016. Membro da IATA, a empresa possui certificações IOSE e AENOR, garantindo conformidade com os mais altos padrões operacionais.

‌



Atualmente, opera rotas que conectam a Espanha à América Latina, incluindo Madrid-Bogotá-Cartagena, Madrid-Caracas, Madrid-Lima, além da conexão Tenerife-Caracas. A companhia também oferece serviços ACMI/Charter e conta com uma frota de aeronaves Airbus A330, com capacidade para até 302 passageiros em duas classes.

Sobre a Nuvei

A Nuvei é uma fintech canadense que acelera os negócios de clientes no mundo todo. Nossa tecnologia modular, flexível e escalável permite que as maiores empresas ofereçam todas as opções de pagamentos de última geração e se beneficiem de serviços bancários, de gestão de fraudes e riscos. A Nuvei conecta empresas aos seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local em mais de 50 países, contando com 150 moedas e mais de 720 métodos de pagamento alternativos, fornecendo tecnologias e insights para clientes e parceiros para ter sucesso local e global com uma só integração.

Além disso, a Nuvei segue fortalecendo sua presença no setor de viagens, como demonstrado pela recente parceria com a Amadeus e o desenvolvimento de soluções específicas para o segmento.

