Omni e Airbus apoiam a entrada em serviço do H160 para a Petrobras Próxima geração de helicópteros deve começar a operar em maio de 2025 Luiz Fara Monteiro 12/03/2025 - 17h09

Contrato incluirá suporte abrangente, como substituição de peças, treinamento, assistência técnica e serviços © Eric Raz / Airbus Helicopters

A Omni Táxi Aéreo assinou um contrato HCare Initial de múltiplas soluções para apoiar a entrada em serviço de três helicópteros H160. A próxima geração de helicópteros deve começar a operar em maio de 2025, fornecendo serviços de transporte offshore para a indústria de energia brasileira.

Este contrato incluirá suporte abrangente, como substituição de peças, treinamento, assistência técnica e serviços de análise de voo. A Omni Táxi Aéreo pretende utilizar até cinco helicópteros H160 para apoiar as operações offshore no Brasil.

“Confiabilidade e desempenho são críticos para nossas operações offshore, e o H160 desempenhará um papel fundamental em atender às altas expectativas da Petrobras”, disse Paulo Couto, CEO da Omni Táxi Aéreo. “Este pacote de suporte abrangente nos permitirá oferecer um serviço seguro e eficiente, mantendo os mais altos padrões operacionais. Estamos ansiosos para esta parceria com as equipes da Airbus, integrando este helicóptero inovador à nossa frota e garantindo o sucesso contínuo de nossas missões”, conclui.

“A aviação offshore exige excelência, compromisso e um foco contínuo em inovação. A futura entrada em serviço do H160 no Brasil reforça nosso propósito e responsabilidade tanto para o fabricante, quanto para os usuários finais. Agradeço à Airbus por enxergar o Brasil sob a perspectiva de desenvolvimento, expertise técnica e inovação, e à Helibras por fortalecer o progresso da indústria de helicópteros em nosso país”, afirmou Daniel Gago, gerente executivo de Logística Upstream da Petrobras.

“Estamos orgulhosos de apoiar a Omni e a Petrobras na introdução do H160 em suas operações”, disse Romain Trapp, vice-presidente executivo de Suporte ao Cliente e Serviços da Airbus Helicopters. “Garantir uma entrada em serviço suave é nossa prioridade máxima, e nossa equipe está totalmente comprometida em fornecer a expertise e os recursos necessários para uma transição tranquila. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com eles para maximizar o desempenho desta aeronave de próxima geração em operações offshore”, finalizou.

Estes modelos do H160, adquiridos pelas locadoras Milestone Aviation Group e GD Helicopter Finance (GDHF), são os primeiros helicópteros a serem entregues no Brasil. Eles serão os primeiros helicópteros deste modelo a operar no setor de energia na América Latina. A demanda por helicópteros médios no setor de energia latino-americano na próxima década deve ultrapassar 40 unidades, dobrando o número de helicópteros médios atualmente na região.

Com a entrada em serviço do primeiro simulador de voo completo (FFS) do H160 na América do Norte em 2026, localizado no centro de simulação Helisim em Grand Prairie, Texas, a Airbus continua a apoiar o crescente sucesso do H160. À medida que a demanda do mercado continua a crescer, a Airbus está explorando opções para instalar futuros FFS em áreas de crescimento, como Brasil e Austrália, entre outras.

O H160 é um dos helicópteros tecnologicamente mais avançados do mundo, projetado e construído para oferecer os mais altos níveis de segurança operacional, além de proporcionar um conforto incomparável para aeronaves de rotor em sua classe. Capaz de realizar uma ampla gama de missões, incluindo aplicação da lei, transporte offshore, busca e resgate, aviação privada e executiva, e serviços médicos de emergência, o H160 já iniciou a operação no Brasil, Canadá, França, Japão, Malásia, Filipinas, Arábia Saudita, Reino Unido, Estados Unidos e em muitos outros países europeus.

