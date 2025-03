Operações com jatos em Noronha poderão ser retomadas na terça-feira Após recuperação parcial da pista de pouso e decolagem, Anac suspende provisoriamente proibição imposta em outubro de 2022 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 15h56 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anac: jatos autorizados a operar em Noronha Divulgação Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informa que, após as obras iniciais na pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Fernando de Noronha realizadas pelo Governo de Pernambuco e pela concessionária do aeródromo, será suspensa em caráter provisório, na próxima terça-feira (18), a medida que proibiu as operações de aeronaves a jato em 2022. Inicialmente, a retomada desse tipo de operação estava prevista somente para 1 de abril próximo.

Para garantir a segurança das operações aéreas, a Anac proibiu pousos e decolagens de turbojatos em Fernando de Noronha em 12 de outubro de 2022. À época, a medida ocorreu frente a possibilidade de que os motores a reação (aeronaves a jato) aspirassem detritos da pista de pouso e decolagem, colocando em risco as operações. O aeródromo seguiu liberado para aeronaves equipadas com outros motores, como os turboélices.

As intervenções realizadas até o momento incluem a requalificação de uma faixa central de 18 metros de largura ao longo de toda a extensão da pista de pouso e decolagem, bem como a recomposição provisória da sinalização horizontal, que permitem o retorno com segurança das operações de aeronaves a jato.

A recuperação completa da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Fernando de Noronha seguirá até o fim do ano. As obras previstas para ocorrer entre março e dezembro de 2025, conforme cronograma enviado pelo Governo do Estado de Pernambuco, serão monitoradas pela Anac e são condicionantes para a continuidade das operações de aeronaves a jato no aeródromo.

‌



Ainda conforme a regulação vigente, a liberação parcial das operações de aeronaves a jato em Noronha estará condicionada ao cumprimento de medidas mitigadoras por parte do operador aeroportuário e das empresas aéreas. Será necessária, também, a celebração de acordo operacional específico entre cada companhia e a concessionária do aeródromo antes da retomada das operações com aeronaves a jato no aeródromo.

A Anac continua monitorando a execução das ações corretivas na pista do Aeroporto de Fernando de Noronha com a expectativa de que os ajustes necessários sejam realizados conforme o cronograma estabelecido e atendam aos requisitos normativos vigentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.