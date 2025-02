Governo de Pernambuco autoriza aéreas retomarem operações com jatos maiores em Fernando de Noronha Modelos Boeing 737 e Airbus A320, como os operados pela Gol e LATAM, estavam proibidos de voar para a ilha Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h51 ) twitter

Jatos como Boeing 737 e Airbus A319 e A320 voltarão a operar em Noronha Vinícius Magalhães

As companhias aéreas serão autorizadas a operar com aviões maiores em Fernando de Noronha, pondo fim a uma restrição imposta desde 12 de outubro de 2022, visando a segurança nas operações no aeroporto da ilha. A informação foi dada ao blog pelo Governo de Pernambuco.

A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, da Autarquia de Fernando de Noronha e da Empetur, reuniu-se na manhã da quarta-feira (19) com as três companhias aéreas, de forma independente. Durante o encontro, foram discutidas as necessidades para o cumprimento da delimitação do acordo homologado pelo STF, abordando não apenas a questão do controle de passageiros, mas também a regulamentação do número de turistas permitidos na ilha, conforme estipulado pela legislação.

De acordo com a Empetur, no encontro foi enfatizada a obrigação das empresas aéreas em respeitar as disposições do acordo, incluindo o controle das passagens destinadas aos ilhéus e prestadores de serviço e outras obrigações e exigências legais. O Governo enviará para as companhias aéreas as autorizações de voo ainda nesta sexta-feira (21).”

No que diz respeito ao Governo de Pernambuco, os jatos poderão operar assim que for retirada a restrição da ANAC, que afirmou em nota que os jatos poderiam voltar a operar a partir do dia 1º de abril.

A ANAC aguarda a apresentação de ensaios que comprovem a execução do revestimento da pista e cronograma de continuidade das demais obras no aeroporto, para que seja avaliado retorno das operações a jato.

Com a liberação, jatos da família Boeing 737, operados pela Gol Linhas Aéreas e A320, operados por LATAM e Azul ficam liberados para voar para e de Fernando de Noronha. Atualmente, apenas aeronaves menores, como os modelos ATR da Voepass e Azul executam as rotas para Noronha.

A Gol, nos últimos dias, anunciou a retomada de vendas de passagens para o roteiro, enquanto a LATAM optou por aguardar a conclusão das conversas com as autoridades locais e com a Anac para anunciar uma decisão.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.