Passageira agride funcionário e quebra balcão de companhia aérea
Surto teria ocorrido após agressora não conseguir embarcar. Ocorrência foi registrada em vídeo no aeroporto de Orlando, na Flórida
Uma passageira que não conseguiu embarcar se tornou agressiva e partiu para cima de funcionários de uma companhia aérea no Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida.
Um vídeo postado nas redes sociais registra a mulher, identificada posteriormente como Velez-Rodriguez, de 45 anos, se dirigindo ao balcão de embarque da Southwest Airlines. Com uma mochila nas costas e o celular em uma das mãos, ela grita com os funcionários: “Filhos da p... vocês estão de brincadeira comigo, estão brincando comigo?”
Enquanto isso, um dos funcionários sinaliza para que seus colegas se afastem. Rodriguez segue aos gritos, dizendo que está tentando chegar ao seu destino para enterrar seu irmão.
De frente para o representante da companhia aérea, ela então parte para uma tentativa de chutá-lo. Uma outra mulher que observava a cena comentou: “Oh, isso é uma agressão”.
A agressora então bate na mesa e destrói uma tela de computador sobre o balcão, exclamando: “dois voos desperdiçados... dois voos, três aviões, depois de 45 minutos”.
Momentos depois, Rodriguez pede aos viajantes próximos que chamem a polícia, enquanto segue um funcionário pelo saguão.
“É porque não é seu irmão, não é com seu irmão”, ela parece se explicar para pessoas que assistem o tumulto.
Uma testemunha explicou mais tarde que a mulher ficou chateada porque não estava na lista de espera para três voos, embora a alegação ainda não tenha sido verificada.
O vídeo com duração de dois minutos termina sem registro de intervenção de seguranças ou policiais. A testemunha afirmou que ainda que a mulher tentou entrar pelo portão depois de fechado e os funcionários pediram que ela parasse.
Segundo o canal FOX 35, policiais chegaram logo depois da ocorrência e a agressora foi presa e autuada por agressão, vandalismo e resistência à polícia. Os prejuízos materiais superaram os R$ 5.000,00 (mais de US$ 1.000). A polícia informou que Rodriguez ainda tentou se desvencilhar dos policiais enquanto estava sob custódia.
