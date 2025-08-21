Passageira agride funcionário e quebra balcão de companhia aérea Surto teria ocorrido após agressora não conseguir embarcar. Ocorrência foi registrada em vídeo no aeroporto de Orlando, na Flórida Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Passageira agressiva não conseguiu embarcar no Aeroporto Internacional de Orlando.

Mulher, identificada como Velez-Rodriguez, agrediu funcionários da Southwest Airlines e quebrou equipamento.

Agressões ocorreram após a passageira perder três voos, conforme suas declarações durante o surto.

Polícia foi chamada, e a mulher foi presa por agressão e vandalismo, gerando prejuízo superior a R$ 5.000,00. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

De mochila nas costas, a mulher tenta chutar o funcionário da companhia aérea Reprodução vídeo redes sociais

Uma passageira que não conseguiu embarcar se tornou agressiva e partiu para cima de funcionários de uma companhia aérea no Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida.

Um vídeo postado nas redes sociais registra a mulher, identificada posteriormente como Velez-Rodriguez, de 45 anos, se dirigindo ao balcão de embarque da Southwest Airlines. Com uma mochila nas costas e o celular em uma das mãos, ela grita com os funcionários: “Filhos da p... vocês estão de brincadeira comigo, estão brincando comigo?”

Video shows the moment a woman appeared to have a violent meltdown in the Southwest Airlines concourse at Orlando International Airport last week. pic.twitter.com/QEO8s3ACIk — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 21, 2025

Enquanto isso, um dos funcionários sinaliza para que seus colegas se afastem. Rodriguez segue aos gritos, dizendo que está tentando chegar ao seu destino para enterrar seu irmão.

De frente para o representante da companhia aérea, ela então parte para uma tentativa de chutá-lo. Uma outra mulher que observava a cena comentou: “Oh, isso é uma agressão”.

‌



A agressora então bate na mesa e destrói uma tela de computador sobre o balcão, exclamando: “dois voos desperdiçados... dois voos, três aviões, depois de 45 minutos”.

Momentos depois, Rodriguez pede aos viajantes próximos que chamem a polícia, enquanto segue um funcionário pelo saguão.

‌



“É porque não é seu irmão, não é com seu irmão”, ela parece se explicar para pessoas que assistem o tumulto.

Uma testemunha explicou mais tarde que a mulher ficou chateada porque não estava na lista de espera para três voos, embora a alegação ainda não tenha sido verificada.

‌



O vídeo com duração de dois minutos termina sem registro de intervenção de seguranças ou policiais. A testemunha afirmou que ainda que a mulher tentou entrar pelo portão depois de fechado e os funcionários pediram que ela parasse.

Segundo o canal FOX 35, policiais chegaram logo depois da ocorrência e a agressora foi presa e autuada por agressão, vandalismo e resistência à polícia. Os prejuízos materiais superaram os R$ 5.000,00 (mais de US$ 1.000). A polícia informou que Rodriguez ainda tentou se desvencilhar dos policiais enquanto estava sob custódia.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.