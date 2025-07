Piloto sofre emergência médica e voo vindo de Portugal faz pouso não programado em Recife Airbus A330 da Azul que decolou da cidade do Porto seguiria para Campinas pousou no Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, na capital pernambucana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2025 - 21h13 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h19 ) twitter

Voo da Azul faz pouso não programado em Recife após emergência médica com piloto Lucas Batista

Um voo da Azul Linhas Aéreas que partiu de Porto, em Portugal e seguia para Campinas, em São Paulo, realizou um pouso não programado em Recife por conta de uma emergência médica sofrida a bordo por um dos pilotos. 0 voo AD8803 pousou no Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, na capital pernambucana, por volta das 5 da tarde desta sexta-feira (25).

O Airbus A330-900, de matrícula PR-ANX, decolou do Porto às 13h21 e tinha chegada prevista para às 19h05 no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). No entanto, a tripulação declarou emergência quando a aeronave sobrevoava a região de Fortaleza. Não há detalhes sobre a escolha de Recife, em vez de Fortaleza, para o pouso do avião. Em casos semelhantes, os tripulantes unto à companhia aérea analisam questões como o tipo da emergência e questões de logísticas disponíveis no destino. Veja a rota do desvio, de acordo com a plataforma de monitoramento mundial de voos AirNav Radar, parceira do blog.

Voo que seguia para Campinas alternou para Recife AirNav Radar

O blog apurou que a emergência foi declarada após a suspeita de que um dos pilotos, de 59 anos, estaria com sintomas iniciais de um AVC, Acidente Vascular Cerebral, também conhecido como derrame. A Azul não forneceu detalhes, mas confirmou a emergência médica a bordo. Leia o comunicado da companhia.

Nota da Azul Linhas Aéreas

‌



A Azul informa que o voo AD8803 (Porto-Viracopos), desta sexta-feira (25), precisou ser alternado para o aeroporto de Recife (PE) devido à necessidade de suporte médico a um dos Tripulantes. Após o atendimento necessário em solo, a aeronave decolou ao destino final.

A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.