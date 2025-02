Quase 5 milhões de passageiros usaram o Wi-Fi gratuito da LATAM em voos domésticos no Brasil em 2024 Companhia oferece serviço de envio de mensagens sem custos para todos clientes cadastrados no LATAM Pass e navegação gratuita para seus clientes Elite; Benefício foi implementado em abril de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/02/2025 - 17h54 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h54 ) twitter

Aérea oferece serviço de envio de mensagens sem custos para todos clientes cadastrados no LATAM Pass Divulgação LATAM

Um levantamento da LATAM apontou que 4,85 milhões de passageiros utilizaram seu serviço de Wi-Fi gratuito em voos nacionais no Brasil em 2024, um volume que corresponde a 70% dos acessos realizados em todos os voos domésticos do grupo LATAM nos países em que opera (Brasil, Chile, Peru, Equador e Colômbia). O benefício, disponível desde abril de 2024, possibilita o envio gratuito de mensagens via Wi-Fi durante os voos para todos os clientes cadastrados no LATAM Pass, o programa de fidelidade da companhia.

“A conectividade a bordo se tornou essencial para elevar a experiência do nosso passageiro. Esse benefício não apenas valoriza os nossos passageiros frequentes, mas também reforça o LATAM Pass como o programa de fidelidade mais completo da América Latina”, destaca Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group.

A conectividade gratuita é um dos diferenciais do programa de fidelidade da LATAM e está disponível no Brasil em todas as 142 aeronaves da família Airbus A320 que operam voos domésticos e alguns regionais na América do Sul. O serviço permite que os passageiros encaminhem mensagens ilimitadas por aplicativos como WhatsApp, iMessage e Facebook Messenger durante o voo. Além disso, clientes Black Signature, Black, Platinum, Gold Plus e Gold do LATAM Pass têm acesso gratuito ao serviço de navegação.

‌



Para ter acesso ao serviço, é preciso se cadastrar no LATAM Pass pelo site Link Ao embarcar, basta acionar o “Modo Avião”, conectar-se à rede de Wi-Fi “LATAM Play”, escanear o QR Code no assento à frente ou acessar www.play.latam.com, escolher entre as opções mensagens ou internet e logar com a conta LATAM Pass.

O QUE É UMA CATEGORIA ELITE DO LATAM PASS?

‌



As categorias Gold, Gold Plus, Platinum, Black e Black Signature são as categorias Elite do programa LATAM Pass. Após se cadastrar gratuitamente no programa, o cliente passa a ser automaticamente da categoria LATAM, a inicial. Acumulando pontos qualificáveis o cliente passa a ter acesso a novas categorias que proporcionam mais benefícios. É possível acumular pontos qualificáveis em voos LATAM comprados em dinheiro, utilizando o cartão de crédito LATAM Pass Itaú e assinando o clube LATAM Pass. As categorias são renovadas a cada 12 meses. Cada categoria tem benefícios exclusivos para aproveitar em viagens, da compra ou resgate da passagem aérea à experiência a bordo.

O ENTRETENIMENTO A BORDO DA LATAM

‌



A conexão ao Wi-Fi a bordo também oferece acesso ao LATAM Play, o maior catálogo da América do Sul de entretenimento de bordo.A plataforma está disponível acessando a rede via celular e escaneando o QR indicado na poltrona, ou pelo site play.latam.com nos voos a bordo de aeronaves da família Airbus A320, ou diretamente nas telas individuais das poltronas das aeronaves Boeing 787 e 777.

Nela é possível acessar gratuitamente mais de 300 filmes e mil episódios de séries, com conteúdos de plataformas, como Disney+, Max e Paramount+, 1,3 mil músicas e conteúdos infantis e de leitura, além de transmissão ao vivo dos canais Globo, GloboNews, Multishow e Gloob (em voos nacionais no Brasil).O LATAM Play, vale relembrar, exibe nos próximos meses 16 filmes indicados ao Oscar 2025 em diferentes categorias da premiação. Estarão a bordo 6 dos 10 títulos indicados ao Oscar de Melhor Filme, incluindo o filme Brasileiro “Ainda Estou Aqui”.

LATAM É REFERÊNCIA MUNDIAL EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo LATAM foi reconhecido com a classificação máxima na categoria de companhias aéreas globais do Ranking APEX 2025 , o “Five Star Global Airline”. Os passageiros destacaram a companhia entre um milhão de voos e mais de 600 companhias aéreas, considerando diferentes aspectos como a comodidade dos assentos, serviço de cabine, entretenimento a bordo, gastronomia, salas de aeroporto (salões VIP), conexão Wi-Fi, entre outros.

A LATAM também foi eleita em 2024, pelo quinto ano consecutivo, como Melhor Companhia Aérea da América do Sul. O título foi concedido pela 25ª edição do World Airline Awards da Skytrax , também conhecido como o “Oscar da Aviação”.

Passageiros de todo o mundo participam anualmente de pesquisa para conferir sua satisfação referente às companhias aéreas. Além do destaque como melhor aérea, a LATAM também teve seus funcionários reconhecidos como Melhor Staff de Companhia Aérea da América do Sul pelo terceiro ano consecutivo.Além disso, companhia também foi reconhecida em 2024 como “Companhia Aérea Líder da América do Sul de 2024” (em inglês, South America’s Leading Airline) por sua constante renovação de cabines, incorporação de tecnologias em toda a experiência de viagem e proposta gastronômica no World Travel Awards , também conhecido como o Oscar da indústria de viagens.

As conquistas se somam a outras recentes, como o reconhecimento à LATAM pelo terceiro ano consecutivo com o prêmio de “Melhor Serviço de Alimentos e Bebidas a Bordo” no APEX Best In Airline Awards ; por “Inovação em Catering do Ano”, “Melhor Sustentabilidade a Bordo” e “Melhor Entretenimento a Bordo” no Onboard Hospitality ; como Melhor Serviço de Alimentação por uma Transportadora para a América do Sul em 2024 (em inglês, Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024) pelo quinto ano na PAX International Magazine ; e como companhia aérea do ano no quesito design (em inglês, Design Airline of the year South América 2024) no The Design Air Awards 2024 .

