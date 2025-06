Rio sediará encontro mundial da aviação em 2026 com LATAM como anfitriã Associação Internacional de Transporte Aéreo confirmou hoje a 82ª Assembleia Geral Anual da IATA para junho de 2026 na Cidade Maravilhosa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/06/2025 - 10h11 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h11 ) twitter

LATAM Airlines: encontro da aviação mundial marcado para o Rio de Janeiro Lucas Batista

O Rio de Janeiro foi oficialmente anunciado nessa madrugada, em Delhi, na Índia, como a sede da próxima Assembleia Geral da IATA, em 2026. Depois de 27 anos, o maior evento da aviação mundial retornará ao Brasil.

Estamos entusiasmados em aceitar a oferta da LATAM para sediar a 82ª AGM da IATA no Rio de Janeiro. A última vez que a AGM da IATA esteve na América do Sul foi em 1999, também no Rio. Será uma grande oportunidade para avaliar as mudanças ao longo de duas décadas de desenvolvimento que viram o fortalecimento da conectividade aérea apoiar com sucesso grandes eventos mundiais como a Copa do Mundo FIFA e as Olimpíadas. Reunindo-se no maior mercado de aviação da América do Sul, a AGM destacará o grande potencial da aviação como uma força estratégica ainda mais poderosa que impulsiona a prosperidade social e econômica”, disse Willie Walsh, Diretor Geral da IATA

A conquista em sediar o evento nasceu no ano passado durante visita de Estado do presidente Lula ao Chile, ocasião em que o líder brasileiro se reuniu com Roberto Alvo, CEO do Grupo LATAM Airlines.

‌



“A LATAM tem orgulho de sediar a AGM da IATA no Brasil em 2026, o principal mercado para nosso grupo de companhias aéreas que conecta a América do Sul ao mundo. Além de facilitar uma reunião bem-sucedida de nossos líderes do setor, estamos ansiosos para mostrar as contribuições e o enorme potencial da aviação no Brasil e em toda a América do Sul. Estamos confiantes de que o Rio de Janeiro, uma das cidades mais espetaculares do mundo com sua hospitalidade e beleza incomparáveis, garantirá uma recepção calorosa e uma experiência memorável para todos os participantes”, afirmou Alvo.

O CEO da LATAM Brasil, Jerome Cadier, citou o apoio político para que o Brasil possa sediar o encontro da IATA, no próximo ano. E expressou agradecimentos ao presidente Lula e ao prefeito Eduardo Paes pelo apoio na realização da Assembleia Geral Anual da IATA no Rio de Janeiro.

‌



“Quero agradecer ao apoio do presidente Lula e do prefeito Eduardo Paes. Depois de mais de 20 anos, o AGM da IATA está de volta ao Rio — e isso reforça a posição do Brasil como um dos protagonistas da aviação global, hoje e no futuro.

‌



Em uma rede social, o CEO da LATAM Brasil celebrou o anúncio como uma super notícia para o Brasil e também para o Rio de Janeiro

“Todo ano, desde 1946, as empresas aéreas se reúnem em um lugar do mundo. Vão os presidentes das 350 companhias aéreas do mundo, assim como seus parceiros. São mais de 1.700 pessoas que vêm de todos os cantos do planeta para discutir os principais temas do setor. Estou hoje aqui em Delhi, na Índia, para esta Assembleia Geral de 2025. Aqui, acabamos de anunciar que o Brasil voltará a sediar este evento depois de 27 anos! Será no Rio de Janeiro, em junho de 2026!A LATAM Airlines é a anfitriã deste evento mais importante do setor no mundo — com muito orgulho. Esta é uma prova da importância da região e da cidade do Rio de Janeiro, e reflete a confiança na LATAM para receber pessoas muito influentes do mundo inteiro — algumas que nunca vieram ao nosso país. Nossa chance de brilhar ainda mais!“, finalizou Cadier.

O Rio de Janeiro segue como palco de grandes eventos internacionais. Este ano a cidade alcançou mais uma vez uma enorme repercussão mundial com o show da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana. Nos dias 6 e 7 de julho de 2025, o Brasil vai sediar a Reunião de Cúpula do BRICS, no Museu de Arte Moderna (MAM), mesmo local onde no ano passado aconteceu a reunião do G20, que contou com a participação de dezenas de chefes de Estado e Governo.

