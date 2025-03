Saiba onde foram parar os leões transportados em voo comercial da França para a África do Sul Felinos estão bem e se familiarizando ao novo ambiente. Veterinários esperam rápida adaptação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/03/2025 - 02h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h05 ) twitter

A leoa Ysis e o leão Yoda no SanWild Sanctuary: lar dos Big Five The Great Projects

Depois de um voo de 11 horas, quando percorreram 8707 quilômetros em um voo comercial, e mais 470 quilômetros de Joanesburgo à Província de Limpopo, na África do Sul, o leão Yoda e a leoa Ysis já estão descansando no Santuário SunWild, onde foram colocados em uma área separada dos demais animais, até se adaptarem ao novo ambiente e só então ganharem a liberdade vigiada dentro da reserva.

Os felinos foram repatriados da França, para onde foram levados ainda filhotes há 5 anos, por um rapper de Marselha que usou os animais para gravar um videoclipe e exibí-los em redes sociais.

A operação de repatriação dos animais foi organizada pela Fundação 30 Milhões de Amigos (Fondation 30 Millions d’Amis), com foco no bem-estar de animais, e custará cerca de R$ 315.000,00 (50.000 euros). Eles embarcaram em compartimentos apropriados para esse tipo de transporte no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e desembarcaram no OR Tambo Internacional, em Joanesburgo, maior cidade sul-africana.

Veterinários se preparam para liberar os leões na savana sul-africana The Great Projects

O SanWild Wildlife Sanctuary é um centro de reabilitação de vida selvagem e reserva na província de Limpopo, perto do limite oeste do Parque Nacional Kruger, o maior do país. Abrangendo 3 mil hectares da savana sul-africana, o SanWild Sanctuary é o lar dos Big Five, os cinco grandes animais da África: Leão, Leopardo, Elefante, Rinoceronte e Búfalo.

O local oferece programas a visitantes, como safáris, e a participação em programas de voluntariado que há mais de 20 anos atua na reabilitação das espécies. E oferece acomodações de safári de luxo em tendas especiais.

