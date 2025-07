Seguranças de Vladimir Putin são vistos com novas armas anti drone de alta tecnologia Aparelho é projetado para detectar, rastrear e desativar drones hostis Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/07/2025 - 08h10 (Atualizado em 29/07/2025 - 08h26 ) twitter

Seguranças de Vladimir Putin carregam sistemas de defesa Reprodução/redes sociais

Uma recente aparição pública do presidente russo Vladimir Putin na cidade russa de São Petersburgo revelou o modelo do sistema anti-drone utilizado para proteger um dos mandatários mais poderosos do mundo. A equipe de segurança pessoal de Putin foi vista com o que o Defence Blog classificou como um drone FPV (Visão em Primeira Pessoa) recém-desenvolvido, projetado especificamente para combater sistemas aéreos não tripulados hostis.

👀🇷🇺 Putin's security guards are using FPV interceptors, says radio technology specialist "Flash". pic.twitter.com/dKGpQQPbf8 — Sentinel (@sentinelmonitor) July 28, 2025

A presença do dispositivo, visivelmente carregado por um membro da unidade de proteção presidencial, chamou a atenção devido ao seu tamanho incomum e configuração especializada. Os drones VPFs são veículos aéreos não tripulados com quatro hélices localizadas nos quatro cantos da aeronave, aproximadamente no formato de um quadrado de 18 a 30 centímetros de comprimento em cada lado.

Eles são controlados por um operador usando óculos de realidade virtual que recebem a imagem da câmera frontal do drone (daí o nome “visão em primeira pessoa”). Os tipos mais comuns de drones com visão em primeira pessoa são de uso único: eles voam diretamente em direção ao alvo, onde detonam uma carga explosiva de até 1,5 kg.

O drone, que se acredita ser um interceptador FPV operado por infantaria, possui uma configuração cruzada de quatro motores e um sistema de mira com sensor duplo. Sua carga útil inclui um sensor de imagem térmica e um sensor de busca guiado por televisão, o que lhe permite atingir alvos aéreos em condições de baixa visibilidade, incluindo mau tempo e operações noturnas.

‌



Modelo recém-desenvolvido, utilizado na proteção a Vladimir Putin Reprodução/redes sociais

O sistema é direcionado manualmente em sua fase inicial de mira, mas, assim que um alvo é adquirido, ele supostamente muda para voo autônomo. Conforme descrito, o operador inicia o drone, alinha-o em direção ao alvo e aguarda o travamento. Assim que o rastreador confirma o alvo, o drone decola, rastreia e engaja o objeto de forma autônoma.

Notavelmente, o sistema opera usando um canal dedicado de comando e telemetria, em vez de frequências de rádio padrão. Este projeto impede supostamente a detecção da localização do operador por sistemas de guerra eletrônica ou inteligência de sinais inimigos.

‌



Embora não tenha havido reconhecimento oficial do Serviço Federal de Proteção Russo (FSO). O flagra do modelo com a segurança russa sugere que Moscou pode estar enviando interceptadores de drones de curto alcance transportados por soldados como parte de seu kit de ferramentas de proteção próxima. Particularmente em resposta à crescente ameaça de pequenos Veículos Aéreo Não Tripulados (VANT) usados para vigilância ou ataques em áreas urbanas.

A segurança de Putin é considerada uma das mais eficientes do mundo. Além dos guarda-costas, andarem com maletas à prova de bala, pistolas e fuzis de alto calibre, como é tradição entre equipes de outros presidentes, a equipe russa é composta ainda de sósias e provadores de comida, para evitar envenenamento do líder russo.

‌



