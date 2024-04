Smiles Viagens e Vivalá anunciam parceria para fomentar o turismo sustentável no Brasil

Alto contraste

Smiles Viagens e Vivalá: parceria para fomentar o turismo sustentável no Brasil

A Smiles Viagens, operadora de turismo do grupo GOL Smiles, anuncia parceria estratégica com a Vivalá, líder em experiências de turismo sustentável no Brasil, com o objetivo ampliar a oferta de atrações junto à natureza e suas comunidades locais.

A Smiles Viagens oferece pacotes exclusivos da Vivalá na Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, em uma área de 2,2 milhões de hectares de terras protegidas e onde residem comunidades indígenas ribeirinhas, quilombolas, caiçaras e sertanejas.

“A Vivalá é reconhecida por seu compromisso com o turismo sustentável e experiências culturais únicas, o que complementa a proposta de um dos principais valores da Smiles Viagens, que é promover o turismo de experiência de forma sustentável. Estamos entusiasmados com a parceria que enriquecerá significativamente a viagem dos nossos clientes e, consequentemente, contribuirá para o crescimento do turismo de base comunitária no país”, diz Rodrigo Possatto, Head da Smiles Viagens.

“Ao todo, operamos 24 destinos com expedições de ecoturismo, aventura e turismo de base comunitária em Alter do Chão (PA), Lençóis Maranhenses (MA), Jalapão (TO), Geoparque Seridó (RN), Chapada Diamantina (BA), TI Yanomami (AM), TI Kariri Xocó (AL), TI Shanenawa (AC), TI Tenondé Porã (SP), Chapada dos Veadeiros (GO), Chapada dos Guimarães (MT), entre outros destinos incríveis”, diz Daniel Cabrera, cofundador e Diretor Executivo da Vivalá Turismo Sustentável no Brasil.

Ao adquirir as experiências da Vivalá pela plataforma da Smiles Viagens, o viajante tem a oportunidade de incluir o aéreo e também juntar milhas Smiles. Os clientes já podem conhecer e comprar as experiências por meio dos canais de vendas e agências de viagem parceiras. Mais informações, acesse www.smilesviagens.com.br

Sobre a Smiles Viagens:

A Smiles Viagens é a operadora de turismo do grupo GOL Smiles. Lançada em 2023, a empresa tem como objetivo oferecer experiências exclusivas e ofertar pacotes que podem ser customizados pelos clientes. A plataforma conta com passagens aéreas, hotéis, transfers, passeios e tudo pode ser adquirido online por meio do site. Para trazer uma experiência unificada aos clientes, a Smiles Viagens traz a oportunidade do acúmulo de milhas Smiles e o parcelamento em até 10x sem juros. Para mais informações acesse o link: www.smilesviagens.com.br

Sobre a Vivalá:

A Vivalá atua no desenvolvimento do Turismo Sustentável no Brasil, promovendo experiências que buscam ressignificar a relação que as pessoas têm com o Brasil, sua biodiversidade e comunidades tradicionais. Atualmente, a Vivalá atua em 22 unidades de conservação do país, contemplando os biomas da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, e trabalha em conjunto com mais de 700 pessoas de populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, sertanejas e caiçaras.

Com 15 prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, a Vivalá tem a confiança da Organização Mundial do Turismo, ONU Meio Ambiente, Braztoa, Embratur, Aberta, Fundação do Grupo Boticário, Yunus & Youth, além de ter uma operação 100% carbono neutro e ser uma empresa B certificada, tendo a maior nota no turismo do Brasil e a 7ª maior em todo o setor de turismo no mundo. Até dezembro de 2023, a Vivalá já realizou mais de 250 expedições e embarcou mais de 3 mil viajantes, além de ter injetado mais de R$ 4 milhões em economias locais através da compra de serviços de base comunitária e consumo direto dos viajantes.