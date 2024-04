SpaceBR Show debate soluções espaciais que impactam no dia a dia do planeta Evento organizado pela MundoGEO acontece entre 21 e 23 de maio de 2024, em São Paulo, junto com feira da indústria, rodada de negócios e pitches de startups, e debaterá oportunidades do mercado espacial

Muitas tecnologias que foram forjadas durante décadas para atender as necessidades da exploração espacial, hoje fazem parte do dia a dia das pessoas na Terra. São soluções que muitas vezes parecem distantes, com seus lançamentos de foguetes, satélites, experimentos, mas interferem completamente aqui no chão. E são essas possibilidades que estarão em destaque no SpaceBR Show, evento organizado pela MundoGEO e que será realizado entre 21 e 23 de maio de 2024, no Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo, em São Paulo.

Para citar alguns exemplos dos benefícios da ida ao espaço, estão as câmeras dos telefones, os tênis esportivos, o isolamento doméstico, os alimentos para bebês, as próteses, os laptops, mouses e exames de tomografia. Sem o desenvolvimento tecnológico destinado à atividade espacial, nada disso existiria, ou pelo menos teria demorado mais tempo para estar disponível para as pessoas.

Com tantos benefícios, não é surpresa que se trata de um mercado extremamente complexo e que envolve muito dinheiro. De acordo com a Morgan Stanley, a economia espacial global que girava em torno de US$ 350 bilhões no início desta década, deve atingir US$ 1 trilhão até 2040. Afinal, são centenas de lançamentos de foguetes programados por ano para dar vazão à demanda pelo acesso ao espaço.

No Brasil, esse mercado começa a dar sinais de que pode acompanhar o que ocorre em países com tradição na exploração espacial, como Estados Unidos e Rússia, e também em novos destaques, como Índia e Japão. Isso graças ao conceito de New Space, que coloca a iniciativa privada no centro das operações.

No SpaceBR Show haverá uma feira da indústria espacial, com expositores ligados aos segmentos de foguetes, satélites e tecnologia. Além disso, haverá uma extensa programação no Fórum, que ocorrerá durante dois dias, e reunirá importantes nomes do mercado espacial no Brasil e no mundo debatendo os desafios e as oportunidades para construção de foguetes e satélites na América Latina, o estágio atual do Programa Espacial Brasileiro, formação de recursos humanos, direito espacial internacional, benefícios para a sociedade da exploração espacial e panorama global da economia espacial. Estão programados também uma rodada de negócios e pitches de startups espaciais.

“O propósito do evento é apresentar também soluções vindas do espaço relacionadas aos sistemas de localização, internet por satélite e mapeamento da Terra usando sensores orbitais de alta resolução para planejamento territorial e preservação ambiental. Além disso, o evento vai mostrar qual será a participação brasileira nas novas missões espaciais que têm como objetivo voltar à Lua e depois viajar a Marte”, comenta o CEO da MundoGEO, Emerson Granemann.

Organizado pela MundoGEO, que foi adquirida recentemente pela Italian Exhibition Group (IEG), o evento SpaceBR Show acontece de forma presencial, sendo que a última edição foi realizada em 2023, com mais de 5.700 participantes de 33 países, 150 palestrantes e 120 empresas na feira. De forma simultânea ao SpaceBR Show 2024, acontecem no mesmo local outros três eventos com grande sinergia: o MundoGEO Connect, sobre tecnologias de captura da realidade; a DroneShow Robotics, sobre drones; e o Expo eVTOL, sobre os “carros voadores”.

Serviço:

O quê: SpaceBR Show 2024

Quando: 21 a 23 de maio de 2024

Formato: Presencial

Onde: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo, em São Paulo

Inscrições e programação completa: www.spacebrshow.com

Sobre a MundoGEO

A MundoGEO tem o propósito de disseminar conhecimento para mais de 200 mil profissionais, estimular a inovação e fomentar novos negócios nos setores espacial, drones, geotecnologias, robótica móvel autônoma e eVTOLs, publicando conteúdos no portal MundoGEO, nas redes sociais e realizando eventos (online e presenciais), como DroneShow Robotics, MundoGEO Connect, SpaceBR Show e Expo eVTOL. Mais informações em: www.mundogeo.com.

Sobre a Italian Exhibition Group

A Italian Exhibition Group (IEG), listada na Bolsa de Milão, vem se consolidando como líder na organização de feiras de negócios e congressos na Itália, e é um dos principais players europeus do setor. É conhecida por sua atuação em vários setores com destaque para Ambiente & Tecnologia. Nos últimos anos, começou a expandir as operações para além da Europa, chegando aos Estados Unidos, Emirados Árabes e China.