TAAG inaugura loja de atendimento corporativo Com a inauguração, a companhia conta com quatro lojas de atendimento ao cliente, duas em Luanda, uma no condomínio Dolce Vita e uma em Guarulhos

TAAG: inauguração de loja (TAAG)

No âmbito da sua estratégia de digitalização e dando sequência ao compromisso contínuo com a melhoria da experiência dos seus clientes e passageiros, a TAAG Linhas Aéreas inaugurou, recentemente, no município do Talatona em Luanda, uma loja de atendimento corporativo, a TAAG Corporate. A loja está localizada no Condomínio Dolce Vita.

A infraestrutura, composta por dois balcões de atendimento, prestará serviços de apoio ao cliente e vendas de bilhete, de segunda a sexta-feira, no período das 7h30 às 15h30, visando responder positivamente a um atendimento, de forma moderna e humanizada, melhorando significativamente a experiência da jornada do cliente.

O ato de inauguração foi presidido pelo presidente da Comissão Executiva da TAAG, Nelson de Oliveira. “A TAAG tem um programa de continuidade de renovação da sua imagem e abertura de novas lojas para o atendimento ao público, de forma a melhorar o nosso serviço ao cliente. Inauguramos esta loja para que possamos ter um serviço mais personalizado para o cliente corporativo e temos um programa de expansão, tanto em Luanda como em outras províncias”, afirmou Nelson de Oliveira.

Com esta inauguração, a TAAG conta com três lojas de atendimento ao cliente em funcionamento, sendo duas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e agora uma no Condomínio Dolce Vita, em Talatona. A companhia possui também uma loja de atendimento no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A loja abre às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos, das 13h30 às 19h30, dias em que ocorrem os voos TAAG entre Brasil e Angola.

Sobre a TAAG

A TAAG - Linhas Aéreas de Angola - foi fundada em 1938 e está sediada na capital do país, Luanda. Há mais de 80 anos, a TAAG conecta os angolanos, por meio de voos domésticos e internacionais. A TAAG é líder globalmente reconhecida no mercado de aviação angolano, com um crescimento sustentado, oferecendo atualmente 11 destinos domésticos e 13 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota transporta também carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG orgulha-se profundamente da sua história, do seu serviço e da sua aposta na melhoria contínua.

