Tempestade de areia causa cancelamentos e atrasos em mais de 100 voos nos EUA Administração Federal de Aviação emitiu uma ordem de parada temporária para o Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 06h44 (Atualizado em 26/08/2025 - 06h44 )

Phoenix: 3 voos cancelados, 104 sofreram atrasos e um voo desviado Reprodução vídeo redes sociais perfil Chris Frailey

Uma forte tempestade de monções varreu a área metropolitana de Phoenix, no Arizona, no final da tarde desta segunda-feira (25), trazendo chuva forte, ventos intensos e uma enorme parede de poeira. Como consequência, no aeroporto Phoenix Sky Harbor, as tempestades levaram a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) a emitir uma ordem de parada temporária para as aeronaves por volta das 17h30. Segundo o aeroporto, três voos foram cancelados, 104 sofreram atrasos e um voo foi desviado.

A tempestade causou vazamentos e outros danos estruturais no aeroporto, afetando os terminais e o trem PHX Sky, informou um porta-voz. As equipes estavam trabalhando para avaliar os danos no telhado, limpar a água das áreas de passageiros e remover os detritos nos acessos ao terminal. As operações, que haviam sido temporariamente interrompidas, foram retomadas às 20h50.

A tempestade causou grandes perturbações, incluindo cortes generalizados de energia, atrasos em voos e danos ao terminal internacional do aeroporto.

A tempestade atingiu o Vale de San Tan pouco antes das 17h, horário local, e chegou ao centro de Phoenix em uma hora. Relâmpagos iluminaram a tempestade enquanto chuvas torrenciais e ventos uivantes castigavam a cidade. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de inundação válido até as 21h.

O Salt River Project relatou que mais de 41.000 clientes estavam sem energia na área de Phoenix às 19h30, horário local.

Meteorologistas previram chances contínuas de tempestade em 26 de agosto, embora com menor probabilidade e impacto menos generalizado, variando de 30% a 50%.

