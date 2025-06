Thales apresenta inovações durante a DroneShow Robotics 2025 Parceria entre a Omnisys, subsidiária brasileira do Grupo Thales, e a Stella Tecnologia avança para apresentação de protótipo do Sistema Aéreo Remotamente Pilotado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/06/2025 - 15h04 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thales: parceria com a empresa Stella Tecnologia em aposta no mercado brasileiro Divulgação Thales

Em um contexto de expansão do mercado, a Thales, líder nos mercados aeroespacial, de defesa, cibersegurança e digital, participa da DroneShow Robotics 2025, de 3 a 5 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. A empresa leva ao evento sua expertise em tecnologias embarcadas, inteligência artificial, sensores e comunicações seguras, desenvolvidas para aplicações críticas em mobilidade aérea, segurança pública, infraestrutura, meio ambiente e defesa. Além disso, em parceria com a Stella Tecnologia, líder nacional no desenvolvimento, fabricação e operação de sistemas aéreos não tripulados, apresentará durante a feira o protótipo do SARP Atobá, com tecnologia, sistemas de bordo e armamentos próprios da Thales cujo suporte técnico e logístico local no Brasil garantirá alta disponibilidade da aeronave.

Com atuação consolidada na cadeia global de drones, da concepção de sistemas e sensores à integração em plataformas não tripuladas, a Thales tem investido na adaptação de suas tecnologias ao contexto latino-americano. A presença da companhia na DroneShow reforça seu compromisso com o avanço tecnológico do setor no Brasil, em parceria com governos, Forças Armadas, empresas e centros de pesquisa.

A parceria entre a Omnisys, subsidiária brasileira do Grupo Thales, e a Stella Tecnologia visa a cooperação no desenvolvimento de sistemas avançados de vigilância e defesa a bordo de UAVs (Veículos Aéreos Não Tripulados) no Brasil. Com o avanço da parceria, as duas empresas se unem durante a DroneShow para apresentar soluções que atendam as Forças Armadas e os mercados civis no Brasil e também o mercado internacional. O protótipo do SARP Atobá desenvolvido para missões de vigilância e identificação de alvos, apoio aéreo aproximado, escolta de tropas terrestres e inteligência, está exposto no estande da Stella Tecnologia (955) durante todo evento.

“Estar presente nesta nova edição da Drone Show Robotics apresentando um veículo aéreo não tripulado juntamente com a Stella Tecnologia, demonstra o compromisso que o Grupo Thales e a Omnisys têm com o país e a região para apoiar o mercado de drones e seus importantes avanços. Estar equipado para o presente e para o futuro deste mercado é um compromisso de todos e a Thales tem um portfólio robusto e modular, capaz de atender estes avanços. Participar deste evento é mais uma oportunidade de dialogar com um mercado que está amadurecendo rapidamente e que busca soluções seguras, autônomas e conectadas”, afirma Luciano Macaferri, Vice-presidente da Thales para a América Latina e Diretor Geral da Thales no Brasil.

‌



“A parceria entre a Stella Tecnologia e a Thales, por meio da Omnisys, representa um passo estratégico para o fortalecimento da base industrial de defesa do Brasil. Estamos unindo a capacidade de inovação e agilidade da Stella ao portfólio de alta tecnologia da Thales para desenvolver sistemas aéreos não tripulados com autonomia nacional, preparados para atender tanto as demandas das Forças Armadas quanto do mercado internacional. É o Brasil deixando de ser apenas consumidor de tecnologia e assumindo seu papel como desenvolvedor de soluções de ponta” destaca Gilberto Buffara, CEO da Stella Tecnologia.

O portifólio da Thales possui soluções abrangentes para o mercado de veículos aéreos não tripulados que estão sendo apresentados durante a DroneShow. A lista inclui:

‌



Sistemas e subsistemas para UAV (Veículos Aéreos Não tripulados): aviônicos, radar de abertura sintética, sistemas de comunicação e inteligência, sistemas eletro-ópticos/infravermelhos e sistemas de armamento.

Eagleshield C-UAS para aeroportos: Sistema C-UAS essencial para detecção e classificação 360° de drones.Integrando diversos sensores, a solução conta ainda com o , Gamekeeper, é um radarholográfico capaz de fornecer cobertura 3D completa, rastreando dispositivos a uma distância de até 18 km. Fabricado no Brasil, o Gamekeeper é certificado como Produto Estratégico de Defesa (PED) e se destaca como o principal componente do sistema C-UAS Eagleshield.

‌



TopSky - O AstraUTM: tem como objetivo integrar de forma contínua os UAVs e drones ao espaço aéreo, oferecendo um ecossistema único que automatiza solicitações, aprovações e supervisão de missões de voo. Com monitoramento em tempo real do tráfego não tripulado e tripulado, rastreamento de voos e resolução de conflitos, o TopSky - AstraUTM permite operações de drones mais simples, seguras e eficientes, tanto em espaço aéreo controlado quanto não controlado.

A DroneShow Robotics é considerada a principal feira da América Latina dedicada a drones, robótica móvel e sistemas autônomos. O evento reúne fabricantes, integradores, empresas de geotecnologias, startups, universidades, órgãos reguladores e usuários de diferentes setores. A edição deste ano promete ampliar o debate sobre aplicações civis e governamentais de drones em áreas como agronegócio, cidades inteligentes, energia, telecomunicações, segurança e proteção ambiental.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.