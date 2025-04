Thales destaca soluções inovadoras em feira de defesa e segurança cibernética Empresa também celebra na LAAD 2025 a certificação de sua subsidiária brasileira Omnisys como uma Empresa Estratégica de Defesa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 20h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h28 ) twitter

Thales: presença na 15ª edição da LAAD Defence & Security Divulgação

A Thales, líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial, Segurança Cibernética e Digital, apresenta durante a 15ª edição da LAAD Defence & Security, de 1 a 4 de abril, no Rio de Janeiro, suas últimas inovações em tecnologias de defesa e segurança, incluindo sistemas de vigilância aérea, comunicação segura e soluções digitais de ponta.

Nesta edição, a Thales tem orgulho de comemorar 60 anos de presença e sucesso na América Latina, trabalhando em estreita colaboração com parceiros e clientes locais para fornecer soluções tecnológicas de ponta que atendam às necessidades específicas da região.

Este ano, a empresa também celebra a certificação de sua subsidiária brasileira Omnisys como uma Empresa Estratégica de Defesa (EED), confirmando seu compromisso duradouro dentro da Base da Indústria de Defesa (BID). Além de mais de 45 produtos de defesa estratégica em eletrônica de mísseis ou guerra eletrônica, por exemplo, a Omnisys oferece forte presença nos segmentos de controle de tráfego aéreo, equipamentos de satélite, segurança cibernética, aviônica e entretenimento de bordo.

Na LAAD 2025, a Thales apresentará uma ampla gama de soluções avançadas de defesa, segurança e cibersegurança. As inovações incluem:

ForceShield, uma solução de Defesa Aérea terrestre comprovada em combate, projetada para proteger forças, cidadãos e infraestrutura crítica contra uma gama crescente de ameaças, de drones a mísseis de cruzeiro. Pode incluir o radar GM200 Multi-mission All in one, um dos sistemas de radar mais flexíveis do mercado que detecta automaticamente rastros e classifica alvos, aumentando significativamente a segurança e a soberania dos países.

RapidFire é um avançado sistema de artilharia multifuncional de 40 mm, ideal para defesa de curto alcance de forças navais e terrestres. Operado remotamente, o RapidFire utiliza o pacote de armas e munição 40CTAS (Encapsulated Telescopic Armament System), integrando um sofisticado sistema de controle de fogo com console do operador. Projetado para operações antissuperfície e antiaéreas, o RapidFire é altamente eficaz, fornecendo uma defesa robusta e completa.

Outro destaque é o sistema anti-drone EagleShield C-UAS com radar holográfico Gamekeeper, desenvolvida para lidar com a crescente ameaça do uso indevido de drones, oferecendo uma solução integrada capaz de fornecer cobertura 3D completa para classificar e rastrear drones o mais cedo possível.

O STREV, Transportable In-Flight Device Tracking System, é uma solução completa para campos de teste que integra as renomadas soluções de trajetória da Omnisys. O STREV possui os recursos mais avançados em instrumentação para campos de teste, suporta várias missões de rastreamento em diferentes locais, otimizando os investimentos em programas de desenvolvimento e avaliação de dispositivos em voo. Com recursos de análise de desempenho para foguetes, mísseis e munições, o sistema integra radares de rastreamento, sistemas ópticos, estações de comando e controle, telemetria e um centro de comando e controle.

SOTAS, um sistema de comunicação modular para veículos militares que garante alta interoperabilidade e segurança. Com conectividade robusta e suporte para comunicações de voz, troca de dados e computação local, é adaptável a diferentes tipos de veículos e facilmente integrado a outras redes e sistemas (de rádio).

NS50 4D, ideal para plataformas navais de superfície, como Offshore Patrol Vessels (OPV), Mine Counter-Measures Vessels (MCMV), bem como embarcações auxiliares. O NS50 oferece desempenho superior na detecção, rastreamento e classificação de alvos aéreos e de superfície, fornecendo informações altamente precisas para sistemas de controle de fogo, mísseis de curto alcance e artilharia embarcada.

A Thales é líder global em segurança cibernética, particularmente em setores críticos como defesa. O Grupo exibirá uma ampla gama de soluções avançadas, incluindo a plataforma CypherTrust, que garante proteção robusta e avançada para uma variedade de aplicações de defesa, assegurando resiliência contra ameaças cibernéticas.

“ Estamos muito animados em participar da LAAD 2025, a maior feira de defesa e segurança da América Latina. Este evento nos proporciona uma grande oportunidade de destacar nossas soluções inovadoras que fortalecem a segurança e a defesa na região. A Thales tem orgulho de contribuir para o desenvolvimento tecnológico e estratégico dos países latino-americanos, oferecendo tecnologias de ponta em segurança cibernética, defesa e segurança pública. E continua investindo no desenvolvimento local, por meio da Omnisys, fomentando parcerias para impulsionar a inovação e fortalecer a segurança regional”, disse Luciano Macaferri, vice-presidente da Thales na América Latina e diretor geral da Thales no Brasil.

A LAAD 2025 conta com o apoio institucional do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, do Ministério da Justiça e da estrutura de Segurança Pública do Brasil. A última edição, realizada em 2023, reuniu 36.700 visitantes altamente qualificados, 192 delegações oficiais, 362 marcas expositoras e 420 autoridades de segurança pública, consolidando o evento como um ponto de encontro estratégico para a indústria de defesa e segurança.

Sobre Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de defesa, aeroespacial, segurança cibernética e digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda vários desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão. O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como inteligência artificial, segurança cibernética, tecnologias quânticas e de nuvem. A Thales emprega mais de 83.000 pessoas em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

