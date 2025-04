United Airlines passa a oferecer café com gostinho do Brasil Café especial é produzido pelo método de agricultura regenerativa, que promove a sustentabilidade econômica por meio do uso de insumos naturais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 15h43 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h43 ) twitter

United: café blend Illy Arábica Seleção Brasil Cerrado Mineiro Adam Moreira / Wikimedia Commons

Os viajantes que optarem por voar United Airlines poderão conhecer um pouco do sabor e do aroma do autêntico café brasileiro. A companhia aérea começou a oferecer a bordo de suas aeronaves o blend Illy Arábica Seleção Brasil Cerrado Mineiro.

O café especial é produzido pelo método de agricultura regenerativa, que promove a sustentabilidade econômica por meio do uso de insumos naturais, como cobertura vegetal, compostagem e métodos de plantio direto.

A novidade chega para somar com as diversas opções de cardápios internacionais disponíveis nos voos – inclusive, voos com saídas a partir do Brasil já contam com itens da culinária brasileira - e faz com que os passageiros façam uma verdadeira imersão em outras culturas por meio da gastronomia. A novidade estará disponível por tempo limitado.

