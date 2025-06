Viagens de verão na Europa continuam fortes apesar da incerteza econômica A maioria dos viajantes gastará mais com viagens de verão neste ano, revela o European Summer Vacation Confidence Index da Allianz Partners Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/06/2025 - 02h05 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h05 ) twitter

Pesquisa: consumidores estão cortando gastos em outras áreas para garantir viagens BH Airport

A intenção de viajar neste verão permanece forte para muitos europeus, apesar do impacto contínuo da inflação, da incerteza econômica e das preocupações persistentes com riscos climáticos e geopolíticos. Três em cada quatro europeus (75%) pretendem viajar entre junho e setembro, de acordo com o European Summer Vacation Confidence Index 2025 da Allianz Partners. Embora o apetite por viagens continue elevado, as restrições financeiras seguem sendo um fator relevante, já que 61% dos viajantes afirmam estar preocupados com o aumento do custo das viagens e 51% com sua situação financeira pessoal.

A pesquisa, realizada pela OpinionWay para a Allianz Partners, entrevistou 9.300 pessoas na França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Países Baixos, Áustria, Suíça e Polônia, oferecendo uma visão sobre a mentalidade em evolução do viajante europeu.

Embora a intenção de viajar permaneça alta, essas preocupações financeiras têm impacto, pois a intenção de viajar caiu ligeiramente em relação ao ano passado (-8 pontos\* em comparação com 2024, de 83%), com alguns viajantes possivelmente adiando o planejamento das férias de verão. Entre os que não planejam viajar neste verão, um terço (34%) afirmou que a falta de dinheiro foi a principal barreira, com o Reino Unido liderando a lista (46%). Além disso, 24% dizem que viajar simplesmente ficou caro demais.

Sacrifícios para as férias de verão

‌



Apesar das preocupações financeiras, as férias de verão continuam sagradas para muitos europeus e os entrevistados pretendem reduzir gastos em outras áreas para poder viajar. A pesquisa revela que 60% planejam reduzir os gastos relacionados ao lazer (por exemplo, restaurantes, atividades culturais, academia) para economizar para a viagem, enquanto 56% irão adiar grandes compras como um carro novo ou reforma de casa para priorizar as férias.

Como resultado, os viajantes de lazer de todos os países pesquisados esperam manter ou aumentar os gastos com as viagens de verão. O gasto médio por domicílio na região está projetado em €2.217, comparado a €1.982 em 2024, um aumento de 12%.

‌



A pesquisa mostrou que, em comparação com o verão de 2024, muitos viajantes na Alemanha (2025: €2.177 vs 2024: €2.157), Espanha (2025: €1.056 vs 2024: €1.019) e Países Baixos (2025: €2.364 vs 2024: €2.291) planejam manter os gastos, enquanto no Reino Unido (2025: €2.747 vs 2024: €2.322) e na Suíça (2025: €3.722 vs 2024: €3.077) há uma intenção notável de aumento.

Preocupações climáticas e geopolíticas persistem

‌



Embora o custo continue sendo a principal preocupação, questões ambientais e geopolíticas estão sendo cada vez mais consideradas no planejamento das viagens. Mais da metade dos viajantes (53%, +2 pontos vs 2024) agora se preocupa com condições climáticas extremas, como ondas de calor, enchentes e incêndios florestais. Além disso, 60% (+3 pontos vs 2024) dizem que agora levam em conta os riscos ambientais ao escolher um destino.

Além do risco ambiental, a situação geopolítica global continua sendo uma preocupação para 47% dos viajantes. Quase metade (43%) dos viajantes de lazer disse que mudaria o destino escolhido devido à implementação de controles de fronteira mais rigorosos, enquanto 45% estão preocupados com os riscos para sua segurança e proteção devido a crimes, terrorismo ou instabilidade local durante as férias.

Mudança em direção a experiências significativas e sustentáveis

Os viajantes europeus estão cada vez mais priorizando férias autênticas e baseadas em experiências. As preocupações com a superlotação estão crescendo, com 24% dos que não planejam viajar citando o excesso de turismo como motivo para não viajar entre junho e setembro, e muitos estão buscando destinos menos frequentados e ambientalmente conscientes.

Os viajantes também expressam uma forte disposição para fazer escolhas mais éticas: 72% dizem que é importante que seus gastos beneficiem a comunidade local dos lugares visitados.

Este ano, 48% dos entrevistados planejam viajar dentro do próprio país, enquanto 42% pretendem viajar para o exterior. Os viajantes na Itália (67%), Espanha (63%), Polônia (58%) e França (56%) são mais propensos a viajar dentro do país, enquanto os da Suíça (58%), Áustria (51%), Reino Unido (49%), Alemanha (41%) e Países Baixos (44%) pretendem viajar para fora. Independentemente do destino, a principal motivação para viajar continua sendo o desejo de vivenciar algo novo e diferente (74%).

Atitudes em relação ao seguro viagem

A grande maioria (86%) dos europeus que adquirem seguro viagem reconhece que ele oferece tranquilidade e segurança, sabendo que sua viagem está coberta. A compra de seguro viagem está em alta: 62% dos viajantes europeus já adquiriram ou planejam adquirir seguro para suas férias neste verão (+3 pontos vs 2024).

Comentando a pesquisa, Anna Kofoed, Chief Officer Travel do Grupo Allianz Partners, disse:

“Mesmo em meio à incerteza econômica e ao aumento dos custos das viagens, os europeus ainda valorizam muito as férias de verão e estão dispostos a fazer cortes em outras áreas para garantir que possam viajar. É realmente encorajador para o setor, apesar da queda na intenção de viajar, pois há indicadores positivos de que o mercado continuará crescendo este ano.

Também é evidente que, embora as pessoas estejam dispostas a gastar mais em férias, elas buscam uma experiência melhor e bom custo-benefício. Existem oportunidades para encontrar experiências incríveis para todos os orçamentos, e é importante que as pessoas pesquisem – muitos estão usando GenAI para se inspirar, e vimos um aumento de 29% em 2024 para 32% este ano no uso da tecnologia para planejar as férias de verão – é uma ótima maneira de encontrar inspiração e planejar a viagem.

Ninguém quer imprevistos durante as férias, mas infelizmente, nos últimos anos, vimos eventos climáticos extremos na temporada de verão e outras perturbações. O mundo se tornou menos previsível, então não é surpresa que estejamos vendo mais pessoas adquirindo seguro viagem para proteger seu investimento financeiro e garantir a segurança durante as viagens ao exterior.

A Allianz Partners tem como objetivo trazer tranquilidade e confiança para os viajantes de hoje, para que eles possam se concentrar no que realmente importa – aproveitar suas férias.

Os infográficos do European Summer Vacation Confidence Index podem ser encontrados em anexo.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em assistência, oferecendo soluções globais que abrangem saúde e vida internacional, seguro viagem, mobilidade e assistência. Focada no cliente, nossos especialistas inovadores estão redefinindo os serviços de seguros ao oferecer produtos e soluções de alta tecnologia e prontos para o futuro, que vão além do seguro tradicional. Nossos produtos são integrados perfeitamente aos negócios dos nossos parceiros, vendidos por canais intermediários ou diretamente aos clientes pela marca Allianz. Presente em mais de 73 países, nossos 22.600 colaboradores falam 70 idiomas, lidam com mais de 95 milhões de casos por ano e estão motivados a ir além para oferecer tranquilidade aos nossos clientes em todo o mundo.

