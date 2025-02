Viracopos é o primeiro aeroporto do Brasil a implementar um conjunto completo de soluções de biometria aos passageiros e tripulantes Tecnologia vai agilizar o embarque e reduzir as filas, tanto no acesso às áreas restritas, quanto nas salas de embarque Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/01/2025 - 17h45 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h45 ) twitter

Tecnologia vai agilizar o embarque e reduzir as filas em Viracopos Divulgação SITA

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), é o primeiro terminal do país a implantar um fluxo de embarque de passageiros 100% biométrico e automatizado, contemplando os processos de acesso às áreas restritas e salas de embarque, oferecendo mais segurança a todos os elos da aviação civil. A solução começou a ser testada em dezembro do ano passado e estará disponível para operação em breve.

A tecnologia foi instalada pela empresa SITA, líder mundial em soluções tecnológicas para o setor do transporte aéreo e com parceria da Digicon, empresa nacional líder na fabricação de equipamentos de controle de acesso. Além disso, o projeto conta com a parceria do SERPRO, empresa nacional de inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, responsável pela plataforma de validação de informações biométricas dos passageiros e tripulantes.

Ao todo são onze equipamentos biométricos automatizados (e-Gates), sendo sete espalhados no acesso as áreas restritas nacional e internacional e quatro espalhados nas áreas de salas de embarque nacionais e internacionais. Já a utilização da biometria no embarque na aeronave acontecerá de forma gradativa pelas companhias aéreas para a adaptação, tanto do processo operacional, como da experiência dos passageiros e tripulantes.

Para utilizar os e-Gates automatizados, o passageiro poderá optar pelo fluxo manual, que é o padrão atual, ou fluxo biométrico. Para utilizar o fluxo manual o passageiro deve seguir o processo de identificação vigente em ambas as áreas e posicionar o código de barras do cartão de embarque em papel ou eletrônico na leitora de cartões do e-Gate.

Quanto à utilização do fluxo biométrico, vale destacar que sua adoção ocorrerá ao longo dos próximos meses e bastará o passageiro optar pelo uso da biometria durante a realização do check-in de seu voo no app da própria companhia aérea e seguir as instruções. O registro biométrico é valido por até cinco anos, sem a necessidade de repetir o processo para voos futuros.

Com a novidade, não será mais necessário a apresentação do cartão de embarque ou crachá de tripulante para acessar a aeronave, basta utilizar seu rosto como método de identificação se posicionando no local indicado para acionamento da câmera e processo biométrico.

Em princípio, a companhia aérea GOL será a primeira a operar com os novos equipamentos em Viracopos. A Azul, maior companhia em número de voos e destinos atendidos a partir de Viracopos, estuda ingressar na operação de embarques por biometria ao longo de 2025.

Com essa tecnologia será possível economizar tempo e recursos nesses importantes processos que demandam tantos esforços do aeroporto e companhias aéreas, além de proporcionar mais uma camada de segurança.

Para o próximo ano, o aeroporto pretende aumentar os usuários que podem utilizar a biometria para o processo de filtro de segurança, incluindo os concessionados do aeroporto (como lojistas). Complementarmente, serão iniciados os estudos para incluir o SITA Smart Path Bag Drop, que fornecerá ao Aeroporto de Viracopos a tecnologia capaz de realizar o auto despacho de bagagens por meio de biometria, além de deixar a experiência dos passageiros mais fluida. No futuro, o uso dessas ferramentas biométricas pode ser estendido a outros processos como identificação dos passageiros nas salas VIP, no Duty Free, entre outras aplicações.

“O Aeroporto de Viracopos mais uma vez é pioneiro em uma ação inovadora que visa melhorar a experiência dos passageiros e trazer mais segurança ao processo de embarque. Essa solução traz para o Brasil o que há de mais moderno atualmente e permitirá, inclusive, a adoção de políticas nacionais de uso amplo da biometria, tanto para passageiros brasileiros quanto estrangeiros, agilizando o embarque e reduzindo as filas no acesso ao raio-x e à aeronave.”, complementa o Diretor de Operações de Viracopos, Marco Beme.

Segundo o Diretor de Viracopos, o processo de adaptação dos passageiros e tripulantes e o início das operações por parte de todas as companhias aéreas será gradativo e vai proporcionar maior segurança a todos os elos da aviação civil.

“A nova tecnologia representa um marco na modernização do embarque doméstico e internacional. Com utilização de tecnologia avançada de reconhecimento facial, o sistema permite maior agilidade no embarque do passageiro e precisão na leitura facial, eliminando a necessidade do uso de documentos físicos para acesso a sala de embarque e na aeronave”, disse Guilherme Dalto, Gerente de Sistemas e TI de Viracopos.

Já Shawn Gregor, presidente das Américas da SITA, afirma: “Esse novo marco em Viracopos representa um passo fundamental na transformação das viagens de passageiros no Brasil. Ao integrar as soluções biométricas da SITA, o aeroporto estabelece um novo padrão de eficiência, segurança e conforto para viagens aéreas. A implementação reflete nosso compromisso em solucionar os principais desafios do setor, como a redução de filas, o aumento da eficiência operacional e a criação de uma experiência de viagem sem complicações. Como o primeiro aeroporto do mundo a implantar as três tecnologias biométricas da SITA, o Aeroporto de Viracopos está liderando o caminho para modernizar as operações aeroportuárias e posicionar o Brasil como líder em inovação digital de viagens aéreas.”

O Aeroporto Internacional de Viracopos já possui a tecnologia de rastreamento de bagagens, o SITA BagMessage, que foi implementada em 2024. Os resultados mostram uma melhora expressiva no processamento do fluxo de malas do terminal, garantindo que o aeroporto receba mensagens de origem de bagagem em tempo hábil enquanto gerenciam as múltiplas conexões com os sistemas das companhias aéreas.

“A adoção do Embarque + Seguro pelo Aeroporto Internacional de Viracopos destaca sua relevância para o setor aéreo brasileiro. Ao investir nesta tecnologia, o aeroporto não apenas reforça seu compromisso com a segurança e eficiência, mas também posiciona o Brasil na vanguarda global de soluções digitais no transporte aéreo”, avalia Brenno Bello Sampaio, superintendente do Serpro. O Embarque + Seguro é nome do sistema de reconhecimento biométrico desenvolvido pela empresa que valida a identidade dos viajantes por meio de selfies capturadas no momento do check-in, comparando-as com os dados de bases oficiais do governo.

De acordo com o superintendente, a implementação em Viracopos, um dos principais hubs logísticos e de passageiros do país, abre caminho para uma transformação mais ampla, influenciando os aeroportos em todo o território nacional. “Essa inovação reflete não apenas a evolução do setor aéreo, mas também sua capacidade de responder aos desafios do futuro com inteligência, segurança e eficiência, tornando a experiência do passageiro mais fluida e simplificada no processo de embarque”, acrescenta Brenno.

