Voo com baderna faz viagem de passageira virar filme de terror: 'Bando de ingleses animais' Mulher reclama de venda de bebida alcólica a bordo bagunça a bordo Luiz Fara Monteiro 20/05/2025 - 15h05

Voo da easyJet: baderna a bordo BriYYZ / Wikimedia Commons

Um voo de duas horas e meia de duração se transformou em um filme de terror para uma passageira, moradora da cidade turística de Ibiza, na Espanha.

Erika Barrachina denunciou uma baderna sem tamanho a bordo do voo EZY2307, de Londres a Ibiza, por conta da venda e consumo de bebida alcoólica no avião da companhia inglesa de baixo custo easyJet:

“Minha viagem de ontem, Londres-Ibiza, com a Easy Jet foi um verdadeiro horror!! Fiquei com medo, um avião cheio de animais ingleses de verdade!!”, ela legendou o vídeo postado em uma rede social.

@kiribarrachi Mi viaje de ayer London-Ibiza con easy jet fue un auténtico horror!!pasé miedo , un avión lleno de auténticos animales ingleses!! Todo el mundo de pie, chillando chicos pegandose, bebiendo botellitas de alcohol una detrás de otra… impidiendo a los asistentes del avión hacer su trabajo! Un auténtico infierno!!! Este vídeo solo és el final, lo que paso durante el trayecto no pude grabar.. antes de subir al avión ya iban borrachos, colocados! Tomando pastillas y alcohol a la vez( lo vi con mis propios ojos) fue un vuelo de 2h1/2 muy muy salvaje! Esto no se puede permitir! No deberían dejar subir a esta gentiza al avión ni vender alcohol dentro! No queremos este tipo de turismo en Ibiza, que se queden en su casa!! Lo pasé muy muy mal.. y los azafato@D sin poder hacer nada porque Como controlas dentro de un avión a estos animales salvajes?? Tiene que haber una solución!!! @easyJet #easyjet #turismoinglés #turismoibiza #animales #viajes #londonlife #londresibiza #londontiktok #ibizalondres #inseguridadavion #turismodecalidad ♬ sonido original - kiri

Segundo Erika, durante o voo de quase duas horas e meia, os passageiros impediram os comissários de bordo de trabalharem “ficando de pé, gritando, crianças batendo umas nas outras, bebendo garrafinhas de álcool uma após a outra”.

“Vamos, Ibiza”, gritavam os passageiros supostamente embriagados na cabine da aeronave, que partiu do aeroporto Luton, na capital inglesa, na noite de sexta-feira (16).

A passageira espanhola disse: “Isso é inaceitável! Eles não deveriam deixar essas pessoas embarcarem no avião nem vender álcool nele!”

Erika chamou o voo EZY2307 de um “verdadeiro inferno” e afirmou que os “animais selvagens” a bordo estavam tomando “comprimidos e álcool ao mesmo tempo”.

“Não queremos esse tipo de turismo em Ibiza, eles devem ficar em casa!!”, acrescentou.

O Airbus A320 de Luton foi recebido pela polícia local após pousar em Ibiza por volta das 23h30.

Um porta-voz da easyJet disse: “O voo EZY2307 de Luton para Ibiza em 16 de maio foi recebido pela polícia na chegada devido a um grupo de passageiros que se comportou de maneira perturbadora.

“A tripulação de cabine da easyJet é treinada para avaliar todas as situações e agir de forma rápida e adequada para garantir que a segurança do voo e dos outros passageiros não seja comprometida em nenhum momento. Embora tais incidentes sejam raros, nós os levamos muito a sério e não toleramos comportamentos perturbadores a bordo. A segurança e o bem-estar dos passageiros e da tripulação são sempre a maior prioridade da easyJet”.

