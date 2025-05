Voo da American Airlines colide com pássaro durante pouso em Cuba Ave colidiu com o trem de pouso dianteiro durante operação de aterrissagem em Havana. Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h35 ) twitter

Um avião da American Airlines que decolou de Miami colidiu com um pássaro, instantes antes de pousar no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, Cuba, nesta quarta-feira (21).

O incidente ocorreu durante a aproximação para o pouso, a 90 metros de altitude (aproximadamente, 300 pés). O voo AA837, era operado por um Boeing 737-800 de matrícula M927NN e conseguiu realizar o pouso em segurança, mas ao tentar sair da pista precisou ser rebocado.

Ave colidiu com o trem de pouso dianteiro do avião da American Airlines Reprodução FL360aero

Segundo relatos, o impacto com o pássaro causou uma fratura em uma das linhas do sistema hidráulico que controla o trem de pouso dianteiro. A equipe de resposta a emergências do aeroporto ativou o protocolo planejado e garantiu a evacuação segura de todos os passageiros.

Uma inspeção preliminar indicou danos em uma linha hidráulica no sistema de controle do trem de pouso dianteiro devido ao impacto com o pássaro. As autoridades cubanas mantiveram contato com a companhia aérea para resolver os danos.

O voo estava programado para partir às 12h25 do portão D21 em Miami e chegar em Havana às 13h50. Ele finalmente pousou às 14h04 no Terminal 3, portão B12 do Aeroporto Internacional José Martí.

Este incidente ocorreu 14 dias após um voo da Viva Aerobus de Miami para Mérida ter sido redirecionado para Havana devido a um pouso de emergência por falha no motor. A operação, com 215 pessoas a bordo, terminou em segurança.

