Voo da American Airlines retorna a aeroporto após chamas e fumaça saírem do motor no ar Aeronave pousou em segurança no aeroporto de Las Vegas Luiz Fara Monteiro 26/06/2025 - 09h51 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h12 )

Testemunhas em solo registaram incidente com motor do A321 da American Airlines Reprodução vídeo perfil Special Agent Haley Jackson via X

Um Airbus A321 operado pela American Airlines foi forçado a retornar ao Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, devido a uma falha no motor registrada em vídeo nesta quarta-feira (25). O acidente ocorreu logo após a aeronave decolar com destino a Charlotte.

American Airlines flight AA1665 returns safely to Las Vegas after engine trouble shortly after taking off Wednesday. pic.twitter.com/l81fyVFVI2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 25, 2025

A aeronave, registro N157UW, cumpria o voo AA1665. Ela partiu às 7h57 do portão D10 e taxiou para a pista 1R, onde decolou por volta das 8h11. O incidente com o motor número 2 ocorreu logo em seguida, a cerca de 1.220 metros de altitude.

Assim que identificou a pane, os pilotos solicitaram autorização para retornar a Las Vegas, onde pousaram em segurança por volta das 8h19. A Brigada de Incêndio do terminal foi acionada e viaturas acompanharam a aproximação, ocorrida em segurança.

A American Airlines disse que uma inspeção realizada por uma equipe de manutenção.

