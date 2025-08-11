Voo da LATAM retorna ao aeroporto de Brasília após se chocar com pássaro Aeronave que seguiria para Goiânia pousou em segurança no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h57 ) twitter

Airbus A320 (PR-MHP) no pátio de Brasília após choque com pássaro Reprodução vídeo perfil Brazilian Spotter no YouTube

Um voo da LATAM que decolou de Brasília na tarde desta segunda-feira (11) para Goiânia precisou retornar à capital federal depois que a aeronave se chocou com um pássaro durante a subida. O perfil Brazilian Spotter, no YouTube, registrou o momento em que a aeronave taxiava no pátio do aeroporto, depois do registro do ‘bird strike’.

O voo LA4647, operado pelo Airbus A320, matrícula PR-MHP, orbitou sobre o Distrito Federal por alguns minutos antes de retornar ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e pousar em segurança. Veja o trajeto percorrido pela aeronave no gráfico do AirNav Radar, plataforma mundial de monitoramento de voos, parceira do blog.

O incidente foi registrado pouco depois das 15h35 e causou o fechamento temporário da pista 29R, que logo retornou à operação. Testemunhas em solo notaram a passagem da aeronave fazendo um barulho diferente do normal. O voo acabou sendo cancelado.

Aeronave orbitou sobre o Distrito Federal antes de retornar para pouso em Brasília AirNav Radar

Colisões entre aviões e pássaros em áreas próximas a aeroportos, em baixa altitude, não são raras, devido à fauna em torno dos aeródromos. Esse tipo de incidente não costuma apresentar ameaça à segurança do voo. No entanto, as companhias aéreas determinam o pouso no aeroporto mais próximo como forma de prevenção.

A companhia aérea foi procurada para comentar a ocorrência e assim que o fizer, este texto será atualizado.

