Voo da LATAM retorna ao aeroporto de Brasília após se chocar com pássaro
Aeronave que seguiria para Goiânia pousou em segurança no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek
Um voo da LATAM que decolou de Brasília na tarde desta segunda-feira (11) para Goiânia precisou retornar à capital federal depois que a aeronave se chocou com um pássaro durante a subida. O perfil Brazilian Spotter, no YouTube, registrou o momento em que a aeronave taxiava no pátio do aeroporto, depois do registro do ‘bird strike’.
O voo LA4647, operado pelo Airbus A320, matrícula PR-MHP, orbitou sobre o Distrito Federal por alguns minutos antes de retornar ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e pousar em segurança. Veja o trajeto percorrido pela aeronave no gráfico do AirNav Radar, plataforma mundial de monitoramento de voos, parceira do blog.
O incidente foi registrado pouco depois das 15h35 e causou o fechamento temporário da pista 29R, que logo retornou à operação. Testemunhas em solo notaram a passagem da aeronave fazendo um barulho diferente do normal. O voo acabou sendo cancelado.
Colisões entre aviões e pássaros em áreas próximas a aeroportos, em baixa altitude, não são raras, devido à fauna em torno dos aeródromos. Esse tipo de incidente não costuma apresentar ameaça à segurança do voo. No entanto, as companhias aéreas determinam o pouso no aeroporto mais próximo como forma de prevenção.
A companhia aérea foi procurada para comentar a ocorrência e assim que o fizer, este texto será atualizado.
