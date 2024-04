Voo internacional sofre rachaduras na janela e faz avião pousar em emergência Boeing 737-8 da Air Algerie que voava para Paris estava a 10 mil metros de altitude quando o incidente fez a tripulação declarar emergência. Saiba como são as camadas da janela de uma aeronave

Camadas da janela do Boeing 737 da Air Algerie: colapso Camadas da janela do Boeing 737 da Air Algerie: colapso (Reprodução)

Um Boeing 737-800 operado pela companhia aérea argelina Air Algerie foi forçado a fazer um desvio de emergência na última quarta-feira (27) depois que uma janela no assento de um passageiro rachow e quebrou parcialmente enquanto a aeronave subia para altitude de cruzeiro logo após a decolagem.

O voo AH1084 de Oran, no noroeste da Argélia, para Paris Charles de Gaulle estava sendo operado por um Boeing 737-800 NG de 24 anos de uso, que foi entregue novo à Air Algerie em 2000. O incidente ocorreu quando a aeronave voava a 10,5 mil metros (FL320)

De acordo com uma reportagem do Aviation Herald, depois de saberem que o vidro externo da janela do passageiro havia rachado, os pilotos decidiram retornar a Oran enquanto a aeronave sobrevoava o Mar Mediterrâneo a cerca de 32.000 pés.

Janela em detalhe Janela em detalhe (Reprodução)

As janelas dos passageiros dos jatos Boeing 737 são compostas por três painéis de material semelhante ao vidro. A camada mais externa é feita de acrílico e foi projetada para suportar o peso da pressão do ar e das temperaturas extremas experimentadas durante o vôo, como informa reportagem do PYOK.

A parte intermediária fornece proteção adicional, e o terceiro painel contra riscos leve é ​​simplesmente projetado para proteger a camada intermediária de ser tocada ou arranhada pelos passageiros.

Embora não seja uma ocorrência diária, janelas quebradas de passageiros não são inéditas e pode haver vários motivos pelos quais a janela pode apresentar problema durante o voo.

O voo 1084 voltou ao solo em Oran apenas 50 minutos após a decolagem, e os passageiros acabaram sendo levados para Paris em uma aeronave substituta. O avião danificado foi rapidamente consertado e voltou à operação na manhã seguinte.

Vá. Não comecem já a dizer que é outra vez o Boeing 737 porque isto pode acontecer a qualquer um. Não é muito frequente, mas acontece.

O Boeing 738 da Air Algerie voava a FL320 (10,5 mil metros) quando o painel exterior (1) de uma janela de passageiros estalou. A partir de então… pic.twitter.com/BsVRfrLari — José Correia Guedes (@cpt340) March 29, 2024