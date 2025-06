A revolução da pulverização agrícola autônoma e elétrica Com tecnologia de ponta e operação totalmente autônoma, o Pelican 2 transforma o campo ao oferecer precisão, sustentabilidade e eficiência na pulverização de grandes áreas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

Pelican 2 Foto cedida: Synerjet Corp e Pyka

O Pyka Pelican 2 é uma aeronave agrícola 100% elétrica e autônoma que vem revolucionando o setor agroindustrial.

O Mundo Agro já destacou sua tecnologia inovadora e o primeiro voo noturno realizado no interior de São Paulo

Agora, você confere uma entrevista exclusiva com Mateus Dallacqua, diretor de Inovação da Synerjet.

Mateus Dallacqua, diretor de Inovação da Synerjet Foto cedida: Synerjet

Mundo Agro: ⁠ ⁠Quanto tempo demoraram para concluir e chegar à excelência do Pelican 2?

Mateus Dallacqua: O Pyka Pelican 2 é uma aeronave que está pronta, em plena operação comercial em diversos clientes e já certificada pelo FAA e apta a voar dentro das regras da ANAC. A trajetória até esse estágio de maturidade que a aeronave está levou oito anos e dezenas de milhões de dólares de investimento.

Mundo Agro: ⁠Quais os ajustes que foram necessários e desafiadores para vocês? Quando a Synerjet foi nomeada a distribuidora da aeronave, ela já se encontrava pronta e certificada para operações comerciais pelo FAA e apta a voar dentro das regras da ANAC. A seriedade com que a Pyka como fabricante levou esse projeto foi exemplar, atendendo os rigores de um projeto aeronáutico de alta complexidade, com destaque para segurança, redundâncias e confiabilidade. Ao longo da extensa campanha de ensaios e desenvolvimento, algumas melhorias foram implementadas na aeronave para que ela pudesse ficar ainda mais confiável, com mais performance e com a melhor qualidade de aplicação do mercado, como por exemplo, o novo sistema de motorização com 4 motores em disposição pusher-pull e nova configuração de barras de aplicação presentes no Pelican 2.

Mundo Agro:⁠ ⁠O primeiro voo noturno foi realizado. Notaram algo para ajustar?

Mateus Dallacqua: Foi a primeira apresentação noturna para potenciais clientes no Brasil. O Pelican 2 está completamente configurado e capacitado para fazer voos de pulverização, e por se tratar de uma aeronave autônoma, controlada a distância, não importa se há iluminação solar ou não, pois o sistema todo é baseado em mapeamento do terreno aéreo 3D via radar a laser , o que garante seu voo em qualquer horário. O planejamento dinâmico de rota garante, entre outras vantagens, o desvio automático de obstáculos. Adicionalmente, clientes que possuem a aeronave já estão realizando voos noturno plenamente em suas operações rotineiras com o Pelican.

Mundo Agro: ⁠Quais são os principais diferenciais do Pelican 2 em relação às aeronaves agrícolas tradicionais?

Mateus Dallacqua: O primeiro e maior é o fato de ser uma aeronave autônoma, em que não é preciso um piloto para operá-la. Isso garante sobrevoos à lavoura em menor altura, resultando em menor deriva do defensivo agrícola e uma precisão milimétrica na pulverização, reduzindo o desperdício de insumos. Por ser elétrica e autônoma, sua operação é praticamente 24/7, aumentando a janela de pulverização para inclusive o período noturno. Não menos importante, são os custos operacional e o da aeronave em si. O custo estimado de aplicação é de US$ 1,50 por hectare, valor bem inferior a qualquer equipamento de pulverização de grande porte do mercado atual. Por exemplo, em uma cultura de algodão, as lavouras da fibra precisam receber pulverização de 3 a 5 meses no ano. Com o Pyka, é possível otimizar essa operação com a estratégia de voos noturnos, reduzindo as horas de aplicação e gerando mais eficiência. Na aplicação aeroagrícola tradicional, isso não é possível devido a necessidade do piloto ter condições visuais para o voo. O avião é capaz de cobrir até 90 hectare por hora, e a largura da faixa de aplicação é de 18 metros. Isso significa que a eficiência operacional é significativamente aumentada em comparação com métodos tradicionais de pulverização.

Mundo Agro:⁠ ⁠Qual material usado no avião é tecnologia aplicada?

Mateus Dallacqua: A aeronave possui tudo o que é mais moderno na aviação. Desde sua estrutura em fibra de carbono, que garante resistência, durabilidade e fácil manutenção para o campo, passando pela sua aerodinâmica com asas elípticas, que melhoram a deposição da pulverização e reduzem a deriva, até seus computadores de bordo com GPS de alta precisão e radares a Laser que permitem o voo autônomo confiável e preciso.

Mundo Agro: ⁠Quantos hectares o Pelican 2 consegue cobrir por hora e qual sua taxa de aplicação?

Mateus Dallacqua: O Pelican 2 consegue pulverizar até 90 hectares por hora a uma taxa de 10 litros por hectare, com uma faixa de aplicação de 18 metros. Seu tanque é capaz de transportar até 300 litros de defensivos. A autonomia de voo é de 35 minutos, além de um tempo de reserva de 10 minutos.

Mundo Agro: Quantos conjuntos de baterias o Pelican 2 possui e qual sua autonomia?

Mateus Dallacqua: O Pelican 2 vem com cinco conjuntos de bateria de íon de lítio. Cada uma delas garante autonomia de voo de 45 minutos, sendo 35 de voo e 10 de reserva. Cada conjunto leva duas horas para ser recarregada, o que com 5 conjuntos garante a operação ininterrupta.

Mundo Agro: Alguma previsão de vendas já? Quanto custará? Quem comprar será necessário fazer algum tipo de curso?

Mateus Dallacqua: De Janeiro até agora, diversas unidades foram comercializadas, além de um bom número de intenções de compra confirmadas compondo uma carteira de pedidos que já permeia o ano de 2026. E novas entregas estão sempre em andamento. Seu valor de tabela FOB é de US$ 550.000. A Synerjet e a Pyka se encarregam de fazer o treinamento para os operadores do Pelican 2, ainda que a operação seja bastante simplificada: para operar o sistema, basta programar o voo de pulverização, dali em diante é tudo automatizado: a aeronave decola, voa, pulveriza e pousa de volta. Não é necessário um piloto de avião para operá-la. O operador não precisa fazer nada durante o voo, apenas fica de supervisionando a operação.

Mundo Agro:⁠ ⁠O uso de aeronaves 100% elétricas na agricultura representará um trabalho feito com energia verde. Esse é o futuro da avião - pelo menos - agrícola? O Pelican 2 representa não apenas um avanço tecnológico, mas também uma mudança de mentalidade rumo à agricultura sustentável. Podemos afirmar que sim, esse é o futuro da aviação agrícola. Citamos alguns aspectos: aeronaves elétricas não emitem CO2 ou gases poluentes durante a operação; eliminam o uso de combustíveis fósseis, alinhando-se a práticas de descarbonização da cadeia agroindustrial; e reduzem a poluição sonora, o que é importante em áreas próximas a comunidades rurais e reservas ambientais. Além disso, motores elétricos têm maior eficiência na conversão de energia, de até 90%, em comparação aos motores a combustão, e ainda têm menos peças móveis, exigindo menos manutenção e apresentando menos desgaste. Por fim, o custo operacional por hora é muito menor também na parte de combustível, ou seja, a eletricidade é mais barata que a gasolina de aviação.

Mundo Agro: ⁠Quais vantagens a pulverização noturna pode oferecer aos produtores rurais?

Mateus Dallacqua: Aumento da produtividade. Além da diminuição da deriva, isso por uma questão ambiental, de temperatura e ventos, que faz com que o defensivo se acomode na plantação mais rapidamente e de forma mais precisa. Há ainda pragas que possuem comportamento noturno, sendo a aplicação necessária nesses horários. Certos produtos, como so defensivos biológicos, também possuem maior eficiência noturna, além de representar mais um passo em direção a uma agricultura cada vez mais sustentável. Outra vantagem é a capacidade do Pelican Spray de operar em grandes áreas rapidamente e com precisão. Significa que ele pode substituir várias passagens com tratores, resultando em uma economia significativa de insumos e de tempo, ao mesmo tempo em que promove a preservação ambiental com a redução de pegadas de carbono.

Mundo Agro: Que desafios regulatórios ou logísticos podem surgir com a operação de aeronaves autônomas no Brasil?

Mateus Dallacqua: A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e possui regulamentos bem claros, sólidos e avançados que garantem a operação das aeronaves agrícolas autônomas de forma segura e regular. O Brasil conta com sistemas bem maduros que, somados ao fato do Pelican operar exclusivamente em zona rural, em ambientes despovoados, tornam os desafios regulatórios como já superados. Quanto a logística, a expertise da Synerjet em suportar suas frotas de clientes será capaz de garantir que em qualquer ponto do continente onde a aeronave esteja em operação, haverá disponibilidade de suporte técnico e peças de reposição para garantir que aeronave esteja sempre operacional.

Mundo Agro: O Pelican 2 pra você em uma palavra…

Mateus Dallacqua: Realidade

