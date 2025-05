Aeronave 100% elétrica e autônoma realiza voo noturno inédito no interior de SP Pelican 2, comercializada pela Synerjet, é capaz de operar 24 horas por dia com precisão e eficiência na pulverização de defensivos agrícolas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/05/2025 - 20h42 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Synerjet Corp. e a Pyka o primeiro voo noturno do Pelican 2 Foto cedida: Synerjet Corp e Pyka

Em uma demonstração inédita no Brasil, a Synerjet Corp. e a Pyka realizaram nesta semana, no Aeroporto de São Manuel (SP), o primeiro voo noturno do Pelican 2, aeronave agrícola totalmente elétrica e autônoma.

O evento, promovido com o apoio da Sumitomo Chemical Latin America, apresentou ao público o principal diferencial do modelo: a capacidade de operar praticamente sem interrupções, inclusive à noite, cobrindo até 90 hectares por hora com alta precisão e redução significativa de deriva.

‌



Com design inovador e equipado com cinco baterias intercambiáveis, o Pelican 2 é um marco no avanço da agricultura 4.0, reforçando o compromisso da Synerjet com tecnologias sustentáveis e de alta performance para o agronegócio.

O Mundo Agro prepara uma matéria especial sobre a operação do Pelican 2 e os impactos dessa inovação no campo. Mas, por enquanto, confira no vídeo abaixo a decolagem do Pelican 2, com imagens cedidas pela empresa.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp