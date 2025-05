Empresa anuncia expansão com foco em energia limpa e reuso de recursos Investimento é realizado em fórmulas eficazes e embalagem prática com menor impacto ambiental Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 18/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/05/2025 - 02h00 ) twitter

Aeroflex anuncia expansão com foco em energia limpa e reuso de recursos Foto cedida : Aeroflex

Em entrevista ao Mundo Agro, o CEO da Aeroflex, Márcio Paranhos Miksza, revela como a empresa está inovando no setor com práticas sustentáveis. Ele compartilha os planos de expansão da fábrica e a integração de soluções ecológicas em todas as etapas da produção, reafirmando o compromisso da Aeroflex com a sustentabilidade e o futuro do mercado.





Márcio Paranhos Miksza, CEO da Aeroflex Foto cedid: Márcio Paranhos Miksza, CEO da Aeroflex





Mundo Agro: A planta da Aeroflex é 70% automatizada. Como a automação contribui para a sustentabilidade e a qualidade dos produtos?

‌



Márcio Paranhos Miksza: A automação contribui para a redução de desperdícios e perdas. Ela agrega sustentabilidade ao produto e garante a qualidade, minimizando a geração de resíduos e os impactos desses resíduos no meio ambiente.

Mundo Agro: Quais ações de sustentabilidade estão previstas com a ampliação da fábrica em 2026?

‌



Márcio Paranhos Miksza: Várias ações vão tornar a Aeroflex uma das empresas mais modernas e sustentáveis do seu setor. Olhando para a linha de eficiência energética, devemos ter, na nova fábrica, a instalação de painéis solares para geração de energia. Teremos também o uso de iluminação em LED e a automação do sistema de iluminação para redução do consumo.

Quando falamos em economia circular, destacam-se ações como reciclagem e reúso de resíduos como matéria-prima — incluindo caixas e outros materiais que fazem parte do processo de fabricação. Já temos um programa de logística reversa em operação, do qual a Aeroflex participa ativamente.

‌



Também estamos investindo no desenvolvimento de embalagens cada vez mais sustentáveis, com materiais biodegradáveis, reutilizáveis e linhas em sachê para abastecer produtos recarregáveis. Na gestão hídrica, teremos reúso de água nos processos: toda a fábrica contará com captação e cisterna para aproveitamento da água da chuva, além de estação de tratamento, tanto para o uso quanto para o descarte responsável dos efluentes.

Quando falamos de inovação em produtos sustentáveis, a Aeroflex tem se destacado no desenvolvimento de soluções com menor impacto ambiental. Um exemplo é a linha Bembil, que conta com o primeiro antitranspirante à base d’água do mundo. Estamos substituindo, cada vez mais, matérias-primas não renováveis por alternativas verdes.

Na parte de embalagens, conquistamos recentemente um plano para lançar a embalagem de alumínio mais leve do mercado, o que significa usar menos material e gerar menos resíduos a serem reciclados.

Também estamos avançando em certificações: a Aeroflex tem um projeto em andamento para obtenção da ISO 14001, além da adoção de práticas de ESG, com forte engajamento da comunidade por meio de projetos educacionais e ambientais, voltados tanto para colaboradores quanto para os públicos do entorno.

Em 2024, criamos um comitê de ESG. As práticas que já adotamos hoje nos enquadram como uma empresa comprometida com a sustentabilidade. Fomos reconhecidos com uma certificação do programa ESG em Foco, do Sistema FIEP, o que nos motivou a iniciar nosso Relatório de Sustentabilidade e o Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Esses relatórios nos permitirão ampliar a cultura da sustentabilidade em toda a organização e entre nossos stakeholders. Eles foram iniciados este ano e têm conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026. Tudo isso, somado à ampliação da fábrica, vai permitir que a Aeroflex avance com excelência em sua jornada sustentável.

Mundo Agro: A empresa atua em diferentes segmentos, como autocuidado, construção civil e automóveis. Há iniciativas sustentáveis integradas entre esses setores?

Márcio Paranhos Miksza: Sim, em todas as nossas linhas de produtos. Independentemente do segmento, sempre temos esse olhar para a sustentabilidade. Buscamos desenvolver produtos com viés vegano e que não sejam testados em animais — algo que não é feito dentro da Aeroflex.

Seja no segmento automotivo, construção civil, cuidados pessoais ou com a casa, nossas práticas sustentáveis são transversais. Internamente, temos uma gestão de resíduos estruturada e certificada, com aterro zero, e utilizamos energia de fonte renovável, adquirida no mercado livre.

Então, não importa o ramo de atividade ou o tipo de produto: sempre buscamos incorporar práticas sustentáveis que tragam um impacto positivo para dentro do nosso negócio.

Mundo Agro: Qual a expectativa para a APAS Show 2025 e para o setor neste ano?

Márcio Paranhos Miksza: A APAS Show é a maior feira de supermercadistas da América Latina. Reúne o Brasil inteiro e também países vizinhos. Participar desse evento é muito estratégico para nós, porque é onde mostramos ao mercado e aos consumidores tudo o que a Aeroflex faz e todos os produtos que temos a oferecer.

Neste ano, trouxemos para a APAS o lançamento da nossa nova linha de antitranspirantes, nas versões creme e roll-on, além de outras inovações que reforçam nosso compromisso com qualidade e tecnologia.

O grande diferencial da APAS, para mim, é a conexão. A quantidade de clientes e parceiros que nos procuram e demonstram interesse em trabalhar conosco faz com que o evento vá além de uma vitrine de produtos. Mostra que a Aeroflex está sendo reconhecida não só pelo que oferece, mas pelo trabalho sério e consistente que vem realizando.

Isso reforça que todas as decisões que tomamos — desde a criação de produtos até o posicionamento de marca e estratégia comercial — foram assertivas. E confirma que a Aeroflex está no caminho certo, com um futuro promissor para continuar crescendo.

