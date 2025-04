Indústria de alimentos prevê investimentos de R$ 120 bilhões no Brasil até 2026 Anuga Select Brazil 2025 mostra inovações e tendências no setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anuga Select Brazil 2025 Foto cedida : Anuga Select Brazil

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), uma das maiores do mundo, prevê investimentos de R$ 120 bilhões até 2026. O cenário é promissor, diante de um faturamento anual que chega a R$ 1,2 trilhão, o que representa 10,8% do PIB brasileiro.

Na próxima semana, a cidade de São Paulo receberá a 6ª edição da Anuga Select Brazil, onde serão lançados novos produtos nacionais e internacionais. Organizada pela Koelnmesse Brasil, a edição deste ano contará com intercâmbio com a feira Private Label Brazil e a realização simultânea do Congresso Latino-Americano de Sorvetes-Helados (Clash 2025).

“Nós teremos um pavilhão totalmente novo, o Anhembi reformado, o Congresso Internacional de Sorvetes, que pela primeira vez será realizado dentro da nossa feira, além de uma participação internacional recorde e uma expectativa também recorde de visitação, graças às muitas parcerias que fizemos e à intensa divulgação no mercado”, destacou Beni Piatetzky, diretor-geral da Koelnmesse Brasil.

Mais de 550 marcas terão seus produtos expostos, e a previsão é de que 16 mil visitantes participem do evento.

‌



“A Anuga Select Brazil trará o que há de mais novo dentro do setor de Alimentos e Bebidas, tanto no Brasil quanto no mundo. Haverá mais negócios, mais pavilhões internacionais e mais conteúdo, com temas relevantes e tendências que ditarão o futuro do setor de A&B nos próximos 5 a 10 anos”, afirmou Polliana Claudino, gerente de projetos da Koelnmesse Brasil.

A campanha Sesc Mesa Brasil será ampliada para que os visitantes possam contribuir com a doação de alimentos (1 kg de alimentos não perecíveis), por meio do ingresso/credencial solidária. O programa funciona como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos, baseada na parceria entre a sociedade civil, o empresariado e as instituições sociais.

‌



O 3º Workshop Açougue de Primeira abordará estratégias de planejamento, organização, coordenação e controle de qualidade. Já o Congresso ABIR, com painel sobre Inovação, trará o universo da inovação nas bebidas não alcoólicas.

O Halal Zone será o pavilhão exclusivo dedicado a produtos de Alimentos e Bebidas certificados Halal.

‌



A Mega Rodada de Negócios promoverá três rodadas de negócios em uma única oportunidade: a primeira com os hosted buyers, a segunda organizada pela Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), com compradores internacionais, e a terceira, pela FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil), em contato com as principais redes hoteleiras do Brasil.

Os produtos orgânicos também terão seu espaço garantido. O Atmosfera Orgânica reunirá indústrias nacionais e internacionais comprometidas com produtos sustentáveis e livres de agrotóxicos.

Outro destaque será o pavilhão dedicado 100% à bebida genuinamente brasileira: a Cachaça. “A Feira permitirá aos nossos associados fortalecer o networking com distribuidores, importadores e outros profissionais do setor, além de identificar novas oportunidades de negócios e parcerias comerciais”, disse Andressa Beig Jordão, diretora-executiva do Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC).

E tem mais uma novidade! O projeto Meu Tomatì, realizado pela Euroconsult em parceria com a Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, que promove os tomates italianos no Brasil — e que você acompanhou desde o início aqui no blog — também marcará presença no evento. Vou aproveitar para conferir as projeções para este ano.

Acompanhe o blog para ficar por dentro das novidades da próxima edição da Anuga Select Brazil 2025. O agro está em tudo!

Confira abaixo o vídeo da edição de 2024.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp