BASF aposta em inovação genética e manejo integrado na Hortitec Empresa lança o tomate híbrido com alta resistência a doenças e soluções completas para citros, hortaliças e tubérculos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h00 )

Porta-enxertos da Nunhems® oferecem resistência a doenças do solo Foto cedida: BASF

Terceiro maior produtor de frutas do mundo, o Brasil reforça sua relevância no cenário agrícola global ao sediar, entre os dias 25 e 27 de junho, a 30ª edição da Hortitec, maior feira de horticultura da América Latina , em Holambra, interior de São Paulo.

De olho nos desafios e nas oportunidades do setor, a BASF Soluções para Agricultura marca presença no evento com o lançamento do tomate híbrido Strongton®, desenvolvido para oferecer produtividade e resistência genética frente a importantes viroses.

“Queremos reforçar que por trás de cada fruta saudável que chega à mesa do consumidor, existe um conjunto de inovações no campo que começa ainda na escolha das sementes. O Strongton® oferece segurança ao produtor com resistência genética de ponta, qualidade superior e excelente apelo comercial”, afirmou Antonio Pierro, líder de desenvolvimento de produtos na Nunhems.

‌



Além disso, a empresa apresenta um portfólio integrado de sementes, porta-enxertos, inseticidas e fungicidas voltado a culturas como tomate, batata e citros, reforçando seu compromisso com a inovação no campo. Também se destacam as soluções formuladas com o ingrediente ativo Revysol®, direcionadas ao controle de doenças em frutíferas e hortaliças, além do enfrentamento de desafios como o greening na citricultura.

“É essencial que o produtor tenha boas ferramentas em mãos porque em tempos de incertezas climáticas as plantas ficam mais vulneráveis a ataques de pragas, principalmente em períodos de calor intenso e baixa umidade. O Vinquo® chega como uma solução inovadora para apoiar os produtores com estes desafios no campo”, explicou Juliana Massoni, gerente de Marketing de Cultivos e Portfólio Hortifruti e Citros da BASF Soluções para Agricultura

