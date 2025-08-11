Biocombustíveis de nova geração ganham destaque na Fenasucro & Agrocana Painéis da FenaBio debatem biogás, hidrogênio verde, CCS e inovação para um agro mais sustentável Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Sertãozinho recebe debates sobre bioenergia e inovação na Fenasucro 2025 Foto cedida: Fenasucro & Agrocana

A 31ª edição da Fenasucro & Agrocana, que acontece de 12 a 15 de agosto, em Sertãozinho, São Paulo, traz na programação uma série de debates focados em biocombustíveis de nova geração e soluções inovadoras para a matriz energética do agronegócio brasileiro.

Durante a FenaBio — evento que integra a feira — executivos, especialistas e lideranças do setor discutirão tecnologias como biogás, hidrogênio verde, captura e armazenamento de carbono (CCS) e estratégias para fortalecer a sustentabilidade e a competitividade da indústria nacional de bioenergia.

No dia 14 de agosto, às 13h30, o painel “Biorrefinarias como parte da solução” destacará o uso de matérias-primas agrícolas para a geração de energia renovável em sistemas de ciclo fechado. Às 14h30, o foco será nas “novas rotas para bioenergias”, como biogás, e-metanol e hidrogênio verde.

Já o painel “CCS na produção de etanol” abordará a captura de carbono como ferramenta para ampliar benefícios ambientais e gerar receita por meio de créditos de carbono.

Na trilha “Inovação e Futuro”, às 16h15, o painel “Marketing da agroindústria: urbano e externo” debaterá a comunicação do setor com a sociedade e a imagem do agronegócio no Brasil e no exterior.

“A FenaBio é uma plataforma estratégica para integrar conhecimento técnico e soluções práticas, reforçando a bioenergia como pilar da sustentabilidade agrícola”, destacou Daniel Pereira, gerente de produto da RX, organizadora da feira.

