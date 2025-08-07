Logo R7.com
Mais biodiesel no diesel exige cuidados extras com máquinas agrícolas

Avanço do biocombustível ajuda o ambiente, mas demanda manutenção correta

Mundo Agro|Fabi Gennarini

Biodiesel em alta pede atenção às máquinas agrícolas Foto cedida: Massey Ferguson

O aumento para 15% do percentual de biodiesel adicionado ao diesel traz benefícios ambientais significativos — como a redução de até 80% nas emissões de CO₂ —, mas também exige atenção redobrada dos produtores rurais quanto à manutenção de caminhões, tratores e colheitadeiras movidos a diesel.

Especialistas alertam que motores — especialmente os mais antigos ou com sistemas de injeção mais sensíveis — podem sofrer entupimentos, corrosão e aumento no consumo de combustível quando expostos a teores mais elevados de biodiesel. Para evitar problemas, a recomendação é utilizar diesel de qualidade, aditivos específicos, realizar manutenção preventiva e armazenar corretamente o combustível.

RESUMO DA NOTÍCIA
  • O biodiesel adicionado ao diesel alcança 15%, trazendo benefícios ambientais significativos.
  • Exige manutenção cuidadosa de máquinas agrícolas para evitar problemas, como entupimentos e corrosão.
  • Recomenda-se usar diesel de qualidade, aditivos específicos e manutenção preventiva.
  • Cuidados garantem melhor desempenho das máquinas, especialmente durante a safra.

“Esses cuidados ajudam a prolongar a vida útil dos motores e a garantir bom desempenho no campo, especialmente durante a safra”, explicou Jonas Carmo, gerente de Desenvolvimento de Negócios para o Pós-vendas da AGCO América do Sul.

