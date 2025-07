Black Cat Líder: o cavalo brasileiro que quebrou o recorde mundial dos três tambores Genética de elite, nutrição precisa e treino moldam o campeão Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

Alimentação, genética e técnica constroem o cavalo mais rápido do mundo Foto cedida: Guabi

Sempre que eu participo de campeonatos ou rodeios, a prova dos três tambores é o que mais chama a minha atenção. A sintonia entre o competidor e o cavalo, a precisão dos movimentos, toques e agilidade me impressionam.

Mas hoje eu vou contar a história do Black Cat Líder, da raça Quarto de Milha, que conquistou o novo recorde mundial da modalidade com o tempo de 16,080 segundos, montado pelo cavaleiro Anderson Carreira, durante o 16º Grand Prix do Haras Raphaela, em Tietê (SP). A marca histórica superou o recorde anterior (16,109s), vigente desde 2022.

Confira aqui essa prova emocionante.

‌



Criado por Jader Vilela Assunção e Karla Biato Assunção, de Mato Grosso, Black Cat é filho do garanhão Red Cat Líder com Sand Fame EK.

O casal, que começou criando cavalos por paixão, hoje mantém um plantel seletivo focado em performance e qualidade genética, e já comercializa animais premiados.

‌



“O segredo está na base: boa genética, manejo correto e alimentação de alta qualidade desde o nascimento”, disse Karla Biato.

Aos cinco anos, o cavalo já coleciona títulos expressivos — incluindo o Potro do Futuro ABQM, em 2023 — e mais de R$ 228 mil em premiações.

‌



“A gente respeita o tempo do animal, adapta os treinos, acompanha exames de sangue e mantém a alimentação e suplementação sempre ajustadas”, disse Anderson Carreira, conhecido como “Carreirinha”, treinador do Black Cat Líder.

Sua alimentação sempre contou com produtos da Guabi, empresa que acompanha seu desenvolvimento desde a fase de potro até a atual dieta de alta performance, formulada com a ração Equitage Supreme, rica em energia, óleos vegetais e nutrientes específicos para cavalos atletas.

“Cada detalhe da dieta é pensado para garantir energia, recuperação muscular e saúde digestiva, com ração fracionada e suplementação personalizada”, comentou a médica-veterinária Claudia Ceola, supervisora técnica de equinos da Guabi.

Black Cat Líder durante outra premiação neste ano Foto cedida: Haras Raphaela

A performance de Black Cat Líder nas pistas chama atenção não apenas no Brasil, mas também no exterior. Com o crescente interesse internacional por seu sêmen e pedigree, o cavalo já é considerado uma promessa para a expansão da genética brasileira no cenário mundial da equinocultura esportiva.

