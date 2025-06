Congresso debate futuro do setor alimentício e impactos da reforma tributária FIPAN 2025 reunirá líderes do setor com foco em marketing, inovação no consumo e valorização de produtos como o panetone Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 ) twitter

Congresso FIPAN 2025 Foto cedida: FIPAN

Entre os dias 22 e 24 de julho, líderes da indústria de alimentos se reúnem no 5º Congresso FIPAN, realizado durante a FIPAN 2025, uma das maiores feiras do setor de panificação e confeitaria da América Latina. O congresso contará com painéis e palestras sobre o futuro do marketing, inovação no consumo e a nova estrutura tributária, que impactará diretamente produtores e indústrias de alimentos.

Os debates abordarão temas que influenciam toda a cadeia produtiva – do campo à mesa do consumidor –, com destaque para os efeitos da reforma tributária no setor e a crescente valorização de produtos de alto valor agregado, como o panetone.

A Palestra Magna de Abertura, no dia 22 de julho, será conduzida por João Branco, ex-CMO do McDonald’s, que discutirá novas estratégias de marketing voltadas à geração de valor emocional e à percepção de qualidade no consumo de alimentos – um tema crucial para marcas que atuam desde o branding até a origem dos ingredientes.

No dia 23 de julho, o economista Mário Sérgio Telles, Diretor de Economia da CNI (Confederação Nacional da Indústria), falará sobre os impactos da Reforma Tributária no setor produtivo, com foco em como a simplificação dos tributos pode influenciar os custos logísticos, os repasses ao consumidor e a competitividade da indústria alimentícia.

‌



Rui Gonçalves, presidente do Sampapão (Sindicato e Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo) Foto cedida: Sampapão

O encerramento do congresso, no dia 24 de julho, será marcado por um painel dedicado ao mercado de panetones — produto de alto consumo sazonal que impulsiona a demanda por farinha de trigo, açúcar, fermentos e frutas processadas. Participarão líderes do setor como Alexandre Martins Costa (Ofner), João Diogo (Village/CEPAM), Rogério Shimura (Levain Escola) e Vinicius Bueno Matheus (Wickbold), além de representantes de padarias tradicionais e marcas que atuam diretamente com agricultores integrados e fornecedores da agroindústria.

‌



“A Palestra Magna com João Branco e os demais debates estratégicos do Congresso FIPAN foram pensados para entregar conteúdo de vanguarda aos empresários do nosso setor. Queremos que saiam daqui com uma visão clara sobre o futuro do marketing, preparados para as mudanças tributárias e inspirados pelas oportunidades em nichos tão importantes como o do panetone,” afirmou Rui Gonçalves, presidente do Sampapão, entidade organizadora da FIPAN.

