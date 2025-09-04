Em meio ao “tarifaço”, DATAGRO reunirá cadeia da carne no 5º Fórum Pecuária Brasil Evento apresentará indicadores do setor e discutirá desafios e oportunidades da pecuária nacional e internacional Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/09/2025 - 11h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h00 ) twitter

Plinio Nastari, presidente da DATAGRO Foto cedida: DATAGRO

Em um cenário marcado pelo aumento das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, incluindo a carne bovina, a DATAGRO promove no dia 17 de setembro, no World Trade Center (WTC), em São Paulo, a 5ª edição do Fórum Pecuária Brasil.

O encontro acontece em momento estratégico para o setor, reunindo líderes, técnicos, produtores, investidores e representantes da indústria frigorífica para discutir os rumos da atividade no país e no mercado internacional.

A programação contará com seis painéis temáticos, abordando desde perspectivas futuras do setor e desafios da indústria no mercado interno até oportunidades externas e a retomada da liquidez do contrato futuro de boi gordo na B3.

Entre os confirmados estão Plinio Nastari, presidente da DATAGRO; Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC); Mauricio Velloso, presidente da Associação Nacional dos Confinadores (Assocon); e Sérgio Bortolozzo, presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), além de executivos de grandes empresas do setor, como Marfrig, Friboi e Minerva Foods.

“O Fórum Pecuária Brasil é um espaço que une todos os elos da cadeia para discutir os desafios e oportunidades que temos pela frente. Nosso objetivo é oferecer informação de qualidade e criar um ambiente de diálogo estratégico para que o setor avance de forma sustentável e competitivo”, disse João Otávio Figueiredo, head de pecuária da DATAGRO.

Outro destaque da edição é a apresentação dos resultados da segunda edição do Indicador do Boi na Estrada, projeto que percorreu propriedades em nove estados e traz um retrato direto da realidade do setor. Lançado em 2019, o indicador é o índice oficial da B3 desde fevereiro e monitora mais de 75% do abate nacional, reunindo dados de milhares de produtores e mais de 120 frigoríficos.

