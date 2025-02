Erva-Mate da região de Machadinho, no Rio Grande do Sul, recebe selo de Indicação Geográfica A cultivar Cambona 4 é tradicionalmente misturada a outras plantas, o que deixa o sabor mais suave Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h00 ) twitter

Erva-Mate de Machadinho Foto cedida : Secretaria de Agricultura do RS

A erva-mate produzida na região gaúcha agora conta com o selo de Indicação Geográfica (IG). A espécie, reconhecida com a Indicação de Procedência (IP), teve o reconhecimento de produtora concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Além de contribuir para o desenvolvimento local, com geração de emprego e renda, a certificação preserva a história e os costumes da região.

“A região de Machadinho tem esta proximidade com o produto erva-mate, que é uma identidade local, e isto possibilitou o desenvolvimento do setor ervateiro na região, sendo um dos polos ervateiros referência no Rio Grande do Sul pela tecnologia utilizada nos ervais, pela manutenção do trabalho com erva-mate e também pelo envolvimento com a pesquisa e o associativismo”, destacou Ilvandro Barreto", o coordenador da Câmara Setorial da Erva-Mate da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Foram os colonos italianos que desenvolveram a atividade extrativista de erva-mate, por volta da segunda década do século XX. Produziam tanto que abasteciam outras localidades. A explicação para o sucesso estava também no campo: a plantação se desenvolvia muito bem à sombra das araucárias.

‌



A Cambona 4 é plantada tanto ao sol quanto associada a outras culturas agrícolas ou a diferentes espécies arbóreas. Esse sistema de plantio agroflorestal já premiou vários produtores com o Prêmio LIF de Responsabilidade Social, na categoria Meio Ambiente, concedido pela Câmara de Comércio França-Brasil, e o Prêmio Brasil de Meio Ambiente, edição 2007, na categoria Fauna e Flora.

“Para a Câmara Setorial da Erva-Mate, esta notícia é a certeza da evolução do setor no Rio Grande do Sul, com grandes regiões ervateiras que tem características próprias, formas distintas de trabalhar a erva-mate, terroirs diferentes, criando uma possibilidade imensa de diversificação de produtos oferecidos aos consumidores”, disse Ilvandro Barreto

Os municípios produtores e que integram a Associação dos Produtores de Erva-Mate de Machadinho (Apromate) são: Barracão, Cacique Doble, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro e Tupanci do Sul.