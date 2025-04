Expectativa de boa safra devem impulsionar venda de máquinas agrícolas O Itaú BBA projeta melhora nas intenções de negócios para o setor em 2025 mesmo com a suspensão do Plano Safra Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h19 ) twitter

Pedro Fernandes, diretor de Agronegócio do Itaú BBA Foto cedida : Itaú BBA

O Itaú BBA projeta a retomada de investimentos e nas vendas de máquinas agrícolas após dois anos de queda no setor.

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) estima um crescimento de 8,2% nas vendas de máquinas agrícolas em 2025. Em 2024, o faturamento do setor foi de R$ 60,4 bilhões, uma queda de 19,9% em relação ao ano anterior, impactado pela quebra de safra.

Nos dois primeiros meses de 2025, foram comercializados 7.326 tratores e colheitadeiras, o que representa um aumento de 43% em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados da Anfavea.

“Começamos a observar a liberação de investimentos que estavam represados. Nos últimos anos, o produtor segurou a renovação do parque de máquinas, e agora já vemos um ritmo melhor de negócios e perspectivas mais animadoras. Efetivamente, o preço por saca não reagiu, mas a receita por hectare subiu bastante, dada a produtividade”, explicou Pedro Fernandes, diretor de Agronegócio do Itaú BBA.

‌



A Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, que começa hoje e vai até o dia 2 de maio em Ribeirão Preto (SP), anunciou R$ 15 bilhões em intenções de negócios para este ano. O valor representa um aumento de 10,2% em relação ao registrado em 2024.

“Estamos diante de mais um ano marcado por investimentos, ampliação da nossa presença comercial e regionalização da operação no agronegócio. Nosso objetivo é reforçar, na prática, a vocação que temos para financiar o setor e continuar atendendo nossos clientes com conhecimento técnico e especializado, do dia a dia ao Dia D”, disse Fernandes.

‌



Apesar da suspensão do Plano Safra e do cenário econômico desafiador, o agronegócio vive um bom momento. O Itaú BBA iniciou o ano com uma carteira de crédito rural de R$ 115 bilhões e prevê alcançar R$ 135 bilhões até o fim de 2025. As agroindústrias voltadas à produção de biocombustíveis — como os segmentos de etanol de milho e esmagamento de soja — têm mais de R$ 30 bilhões em projetos.

